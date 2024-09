Els beneficis del Govern valencià a la sanitat privada: nou servei d’ambulàncies i més derivacions de ressonàncies

“S’ha establit un protocol d’actuació conjunta per a coordinar el trasllat a centres sanitaris privats dels pacients amb doble assegurança sanitària, en determinades circumstàncies”. La circular que ha remés la Conselleria de Sanitat als treballadors i treballadores del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) es pronuncia en aquests termes i els informa a continuació del nou protocol d’actuació pel qual el servei públic d’ambulàncies de la Generalitat Valenciana podrà traslladar els pacients que tinguen alguna urgència a centres privats.

Segons diverses fonts sindicals consultades per aquest diari, fins ara el criteri era com a norma general portar el pacient al seu centre públic assignat o, si escau, al més pròxim en funció del cas. Si l’afectat disposava d’una assegurança i sol·licitava anar a hospital privat, quedava al criteri del metge del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) o bé del CICU, però en qualsevol cas el servei s’havia de facturar a l’asseguradora.

El diputat de Compromís i portaveu de Sanitat, Carles Esteve, ha fet pública la circular (document complet al final de la informació) en què es detalla que el mes d’agost passat es va firmar un nou protocol entre la Conselleria de Sanitat i l’Aliança de Sanitat Privada Espanyola (ASPE) a què s’han adherit els grups empresarials Vithas, IMED, Quirónsalud, HCB, HLA i La Salud. Amb els nous criteris, en alguns supòsits els pacients podran prioritzar la sanitat privada en els trasllats.

En concret, segons el nou protocol, els susceptibles de derivació a centres sanitaris privats són els següents: “Accidentats de circulació, pacients amb cobertura sanitària a través d’assegurança privada respectant el seu dret a la lliure elecció entre centre públic o privat i turistes estrangers”.

El CICU seleccionarà l’hospital receptor “en funció de la gravetat del pacient” i “la distància per recórrer”. A més, es tindrà en compte el dret d’elecció del pacient: “L’usuari, els familiars o els responsables, entre els centres seleccionats pel CICU, podran triar el centre que vulguen. Es garantirà el ple respecte del dret del pacient a ser atés en els centres privats seleccionats per CICU o en centres públics. Si l’usuari, la família o els responsables no mostren preferència d’hospital, serà el CICU qui ho decidisca”.

També es tindran en compte els “trasllats” posteriors, és a dir, “si un pacient és derivat a un centre privat i la seua cobertura no és completa, el centre privat estarà obligat a assumir la seua estabilització i els costos i traslladar-lo pels mitjans propis d’aquest centre a un hospital públic designat pel CICU”, diu el document.

A més, afig que “el CICU en cap cas comprovarà la cobertura assistencial de l’assegurat privat” i, “en cas de dubte, sobre la gravetat del pacient, serà el CICU qui determinarà el centre de destinació”.

Esteve, ha denunciat que aquest conveni, sota la falsa premissa de l’elecció de servei per part del pacient, amaga l’enèsim regal a la sanitat privada del Govern valencià que presideix Carlos Mazón. Segons ha comentat, amb el nou protocol “se cedeix l’ús del servei de trasllat d’emergències a les assegurances privades”, una decisió que considera “inacceptable i perjudicial per a la qualitat del servei públic de salut”.

“El que ha fet Mazón és establir un conveni pel qual posa a la disposició de les empreses privades un recurs que és públic, que es paga dels impostos dels valencians i les valencianes. Estem davant un cas molt dramàtic, perquè parlem del servei d’emergències, el trasllat de pacients, les ambulàncies”, ha dit.

Per al diputat de Compromís, “la conseqüència més greu és que, a un servei que ja funciona molt precàriament, el carregarem de més faena encara i, a més, parlem d’un servei en què la vida de les persones depén del temps que tardem a contestar”.

Ara els treballadors dels CICU hauran de preguntar a qui té una situació d’emergència si tenen assegurança privada per a veure si acaben enviant-lo a un hospital o a un altre: “Fer això en un servei en què cada segon compta és posar vides en risc. A més, amb aquesta decisió del Govern de Mazón, el 80% de valencians i valencianes que no tenim una assegurança privada pagarem a empreses privades un servei que no tenen i que haurien de pagar ells directament”.

Des de Compromís han demanat explicacions a Mazón sobre aquesta situació, alhora que han reclamat una rectificació, “perquè és una barbaritat, suposa un retrocés en la gestió pública de la sanitat i posa en risc la seguretat i l’atenció dels pacients”.

Per part seua, Rosa Atiénzar, secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, de CCOO PV, ha lamentat que es continue avançant “cap a la privatització de la Sanitat” i ha afegit: “En compte d’enfortir el sistema sanitari públic, el Govern de Mazón formalitza convenis amb empreses privades, desoint les recomanacions de la Unió Europea o l’Organització Mundial de la Salut, després de la pandèmia. Rebutgem que es destinen recursos públics, com el Servei d’Emergències Sanitàries, a la sanitat privada i citem el Govern valencià a reorientar la política sanitària i la gestió a l’enfortiment del sistema sanitari valencià en benefici de tota la ciutadania”.

Des d’UGT ha assegurat que demanaran informació a la Conselleria de Sanitat sobre aquest conveni que, en principi, “sembla una volta de rosca en el camí de les privatitzacions i cessions a la sanitat privada que du a terme aquest Govern”. L’organització ha apuntat que “la circular que han dirigit als treballadors i treballadores sense més explicacions no està firmada per cap responsable, cosa que no pot obligar cap treballador i treballadora, ja que no hi ha ningú que assumisca aquesta instrucció”. D’altra banda, han demanat “transparència sobre com les companyies privades compensaran aquests trasllats que s’assumeixen des de l’àmbit públic, més encara quan el servei del SAMU és deficitari quant a recursos humans i materials”.

Sanitat afirma que es dona llibertat d’elecció als pacients

Fonts de la Conselleria de Sanitat han negat que es faça cap cessió a les assegurances privades i han explicat que s’estableix un protocol per a regularitzar els trasllats a centres d’elecció dels pacients que tinguen assegurances privades i trien anar a un centre per a ser atesos a través de la seua assegurança en cas de ser atesos pels serveis d’emergència sanitària. En cas de no poder decidir els pacients, es traslladen al centre públic més pròxim.

Així doncs, han insistit des de Sanitat que es tracta de protocolaritzar una pràctica que ja es feia des de fa temps per a pacients que tenen doble assegurança, accidents de trànsit o estrangers. Ara s’estableixen criteris en funció de la gravetat i de la distància de l’assistència al pacient fins al centre hospitalari. D’aquesta manera, han assegurat que es garanteix la seua atenció i la disponibilitat de recursos públics per a altres necessitats.

Sobre el cost dels serveis que es presten, des de Sanitat han detallat que “es cobren els trasllats quan l’assistit té només assegurança privada”. En cas de ser beneficiari de doble assegurança (Seguretat Social i privada), “el trasllat està cobert”. Segons han explicat, “cal tindre en compte que el protocol regula precisament que el trasllat siga en un radi de distància que es cobrisca en un trajecte màxim de 15 minuts entre l’hospital públic receptor del pacient i el possible hospital privat”. Si això no fora possible, es trasllada el pacient al centre públic més pròxim, igual que en el cas de determinades situacions clíniques en què es puga trobar la persona assistida“.

Més derivacions a la privada en radiologia

La Federació de Serveis Públics d’UGT del País Valencià ha denunciat “la privatització encoberta i generalitzada de serveis de radiologia en la major part dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana a través de diferents fórmules”. Segons el sindicat, es tracta d’“externalitzacions” que suposen “dinamitar la reversió al sistema públic feta la legislatura passada i que va posar fi al conegut com a model Eresa”.

Com va informar aquest diari, el desembre del 2021, l’anterior Govern del Pacte del Botànic va recuperar una altra de les pilotes propiciades per l’expresident Zaplana l’any 2000, quan va decidir cedir al sector privat els diagnòstics de ressonància magnètica en els hospitals públics. Grupo Ascires (Eresa i Iberdiagnosis), Clínica Benidorm i, en un segon concert, Ribera Salud, van ser els adjudicataris, empreses totes pròximes al PP.

La informació recaptada pel sindicat arran de la notable escassetat de personal facultatiu especialista en radiologia en el Departament de la Marina Baixa posa en evidència l’existència d’una greu crisi en els serveis de radiologia que afecta tota la Comunitat Valenciana. UGT ja va denunciar el mes de juliol passat que l’hospital de la Marina Baixa s’havia quedat sense radiòleg de guàrdia algunes nits i que els dies festius la guàrdia mèdica de radiologia es feia des d’una empresa privada per teleradiologia. És a dir, el radiòleg o la radiòloga està en sa casa i resol la situació des d’allí.

En aquest cas, fonts de la Conselleria de Sanitat han remarcat que “no hi ha cap privatització encoberta, sinó una solució conjuntural per a garantir l’assistència als ciutadans” i han afegit: “Davant la situació actual, en què hi ha desenes de places de radiòlegs sense cobrir i amb els que hi ha treballant també en jornada extraordinària a través de mòduls de reforç per a atendre el màxim volum possible de la demanda existent, la Conselleria de Sanitat treballa, a més, en mesures com la introducció de la intel·ligència artificial per a lectures de proves diagnòstiques de mama, columna, tòrax i ossos, però no pot demorar proves diagnòstiques per no poder-les atendre amb els recursos propis existents”.

Per tant, “la prioritat de la Conselleria és agilitzar els terminis de diagnòstic i la col·laboració publicoprivada és fonamental per a garantir l’equitat i la qualitat assistencial quan els recursos propis no poden assumir, com és el cas, el volum de proves diagnòstiques pendents”.