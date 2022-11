Els descomptes i la gratuïtat per a menors de 30 anys en els busos de València, pendents del Govern i la Generalitat

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va anunciar el mes d’octubre passat la congelació de les seues tarifes amb vista a l’any 2023. No obstant això, aquesta congelació es refereix als preus anteriors a la rebaixa del 30% finançada pel Govern des del mes de setembre passat com una de les mesures per a lluitar contra inflació.

Així doncs, amb l’aplicació d’aquesta rebaixa, des de l’1 de setembre fins al pròxim 31 de desembre, el preu del bonobús de 10 viatges ha baixat de 8,50 a 6 euros, i el bonobús personalitzat de 10 viatges per a famílies nombroses i monoparentals de categoria general s’ha reduït de 6,80 a 4,80 euros i el de categoria especial ha passat de 4,30 a 3 euros. Per part seua, el títol de càrrega mensual EMT Jove per a menors de 30 anys s’ha rebaixat de 25 a 17,50 euros.

El manteniment d’aquests descomptes del 30% depén del fet que el Govern mantinga la seua subvenció, cosa que encara no està confirmada en el cas de les empreses municipals de transport urbà. En canvi, sí que s’aplicarà en el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tal com va anunciar el president del Consell, Ximo Puig.

Una situació semblant passa amb la gratuïtat dels abonaments per a menors de 30 anys. L’EMT es va sumar a aquesta mesura anunciada inicialment per Puig per al transport públic de competència autonòmica (metro, tramvia, Metrobús, Tram d’Alacant i Tram de Castelló) gràcies a l’aportació per part de la Generalitat d’un 50% del cost de la mesura en el cas dels busos urbans.

No obstant això, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat encara no s’ha pres una decisió sobre la continuïtat d’aquesta mesura que acaba el 15 de gener, encara que tot apunta que tindrà continuïtat.