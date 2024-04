Els diputats del PSPV exhibeixen fotos de represaliats pel franquisme en protesta per la llei de “concòrdia” de PP i Vox

Jornada de protesta a l'interior de les Corts Valencianes. El ple aprova aquest dijous l'admissió a tràmit i el procediment d'urgència per a cinc lleis de PP i Vox, entre les quals hi ha la que derogarà la llei de memòria democràtica i la substituirà per una de “concòrdia”.

Els grups progressistes, PSPV i Compromís, han acudit aquest dijous a la Cambra amb multitud de referències a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, davant del que consideren una “involució” democràtica. Els diputats socialistes han exhibit fotografies de represaliats, que han mantingut durant tota la sessió de control al Consell.

El portaveu socialista, José Muñoz, ha preguntat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, si considera que el franquisme va ser una dictadura. Després de la resposta afirmativa -“llegeix-me els llavis: sí”, ha dit, per després preguntar-li si “té un problema amb el franquisme”-, Muñoz ha criticat la norma que es comença a tramitar. La llei, que ve del programa polític de la ultradreta, “dignifica el franquisme (...) dignifica els que van represaliar els que van lluitar per la llibertat”, ha criticat el portaveu socialista.

“Jo no tinc cap problema amb el franquisme, vostè ho té amb la democràcia (...) El feixisme amb el qual se senta és a Hongria, França, Itàlia. Vostè li va obrir la porta a l'extrema dreta, pacta amb ells”, li ha retret el socialista al líder popular. El president de la Generalitat ha respost llegint un fragment de A sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales, crític amb grups anarquistes i comunistes. El mandatari ha recollit una de les imatges, la del poeta Miguel Hernández, i l'ha col·locat al seient al costat del seu ordinador; a canvi, li ha donat a Muñoz el volum amb el fragment subratllat.