Els empresaris critiquen que “el túnel passant de València no està encara en els papers i això és un punt negre per al Corredor Mediterrani”

“El túnel passant és un punt absolutament negre, no, negríssim perquè ni està previst encara, per molt que diguen que està en estudi, jo crec que no està previst en els papers i això sí que és un punt molt negre per al Corredor Mediterrani”.

Així s’ha pronunciat dijous el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, en l’acte de presentació d’un curt per a reivindicar la infraestructura ferroviària, en què ha afegit que “si aquest túnel passant no es fa i la variant entre Castelló i València no augmenta de capacitat, hi haurà un coll de botella i València serà el semàfor d’Europa”.

Boluda ha insistit que “aquest túnel passant és molt important i de moment no té ni pressupost, i això sí que és molt preocupant per al Corredor”, una infraestructura que ha considerat una qüestió d’Estat: “És crucial en l’àmbit industrial i per al transport de passatgers”, per la qual cosa “és absolutament fonamental que estiga acabat al més prompte possible”.

En aquest sentit, ha recordat que “els diferents governs van dir que estaria el 2015, però la realitat és que l’últim que sabem és que el 2023 podria estar fet fins a Múrcia i el 2025 o el 2027 fins a Andalusia”.

Ha ressaltat que “el 50% de la població es concentra en l’arc mediterrani, com també la meitat del PIB nacional, per la qual cosa el Corredor Mediterrani ja és important per a la meitat del país”, encara que “tots els corredors són bons i com més n’hi haja, millor”.

Sobre el moviment impulsat des d’Algesires per a reivindicar el ramal central del Corredor Mediterrani, Boluda ha afirmat que “qualsevol traçat és bo i tots són necessaris, però el Mediterrani és el que és, la resta són ximpleries; com més ferrocarrils hi haja, millor, però de Corredor Mediterrani només n’hi ha un i és el que va pel Mediterrani”.

Un curt per a promocionar el corredor

El president de la patronal valenciana s’ha pronunciat així en la presentació del curtmetratge ‘Sí, quiero (Corredor)’, impulsat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i el moviment #QuieroCorredor, i dirigit pel director, actor i guionista Alfonso Sánchez (El mundo es suyo, El mundo es nuestro, Ocho apellidos vascos, Grupo 7).

Produït per Aftershare i La Caña Brothers, “Sí, quiero (Corredor)” està protagonitzat per Álvaro Cervantes (Loco por ella, Adú, nominat com a millor actor de repartiment en la recent edició dels premis Goya), Nuria Herrero (Besos al aire, Señoras del (h)AMPA), Macarena Gómez (30 monedas, nominada al premi Feroç a millor actriu de repartiment, Musarañas, nominada al Goya a la millor actriu principal) Carlos Santos (Goya a millor actor revelació el 2016 per El hombre de las mil caras) i Carmen Conesa (Merlí. Sapere Aude, Amar es para siempre). El guió el signen Nacho López Murria (Otros mundos, Circular) i Estíbaliz Gabilondo (Porvenir).

A la presentació, conduïda per Carolina Ferre, han assistit, a més de Boluda, el director i l’elenc protagonista: Alfonso Sánchez, Álvaro Cervantes, Nuria Herrero, Macarena Gómez i Carlos Santos.

En paraules del director Alfonso Sánchez, “el cinema té també una funció social” i, en aquest cas, “la cosa més important era contar a través de persones els problemes de la falta d’infraestructures”. Ha recordat: “Jo he gaudit de l’AVE molts anys i això va canviar Sevilla, i això hauria de passar en tot Espanya”.

“Sí, quiero (Corredor)” és una història que, en clau d’humor i des de la ironia, fa una crítica a la precarietat de la xarxa ferroviària que recorre el litoral mediterrani, posant el focus en la importància d’actuar units per aconseguir que es culmine, per a la qual cosa sol·licita signatures de suport que demostren la implicació ciutadana.