Els nous rostres del poder local dels socialistes valencians

El cinturó roig valencià es manté. Malgrat el colp general per al PSPV, que perd el Govern de la Generalitat Valenciana i deixa de ser la força més votada majoritàriament en els municipis, els seus alcaldes aguanten l’embat. Del resultat del 28 de maig es desprén que els socialistes aguanten a les ciutats mitjanes i es dibuixen nous rostres del poder local en els municipis de majoria absoluta dels del puny i la rosa.

Els socialistes valencians aconsegueixen aguantar majories per damunt del 40% en ciutats com Mislata, Sagunt, Paterna, Burjassot, Cullera o Gandia, municipis que han resultat determinants per a la configuració de la Diputació de València. El recompte definitiu dels resultats adjudica un escó a Ens Uneix, el partit fundat per l’expresident de la Diputació Jorge Rodríguez, que tindrà la clau de la corporació provincial i deixa un empat entre els blocs d’esquerra i dreta. Si l’exsocialista pacta amb el seu antic partit, la Diputació de València serà el reducte del poder institucional i visibilitat de l’esquerra a la Comunitat Valenciana. El primer pas per a articular una alternativa el 2027.

Una idea circula durant aquesta setmana en el Partit Socialista: el nou Abel Caballero és valencià. L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, desbanca l’alcalde de Vigo com el primer edil més votat en una ciutat: ha recollit el 61,7% dels vots. En un moment especialment dur per al partit, els alcaldes de les ciutats mitjanes es dibuixen com una guàrdia per a mantindre fort el partit. Amb presència dels seus en la diputació, d’ací emanarà un nou lideratge en l’estructura provincial, que s’ha afanyat a nomenar Bielsa com la seua aposta.

Amb percentatges superiors al 40% dels vots, aquests són els nous rostres del poder local del PSPV valencià:

Carlos Fernández Bielsa. Alcalde de Mislata, és l’alcalde més votat d’Espanya en una ciutat. Als seus 44 anys ha recollit més del 60% dels vots i ha sumat a la seua candidatura perfils de la societat civil del municipi. Des del 2011, el també secretari general provincial és el primer edil de Mislata amb majories absolutes, capgirant la política local que durant dos mandats va exercir el PP. Des del 2017 forma part del Comité Federal del PSOE i en l’últim congrés va ocupar el poder provincial amb un 80% dels vots, fins aquesta data en mans dels afins a José Luis Ábalos, que exercien el contrapoder a Ximo Puig. L’executiva provincial del PSPV el postula per a presidir la Diputació de València.

Juan Antonio Sagredo. Amb una trajectòria similar a Bielsa, és el primer edil de Paterna, també en l’àrea metropolitana de València. Ferroviari de 46 anys, revalida per tercera vegada l’alcaldia d’un municipi amb més de 70.000 habitants, amb un 48% dels vots obtinguts. És secretari de Política Municipal a la província de València i membre del Comité Federal del PSOE.

Darío Moreno. Alcalde de Sagunt, un dels bastions dels socialistes, revalida el seu mandat amb un 43% dels vots, quasi el doble que en la convocatòria anterior, cosa que li permet governar de nou el municipi que frega els 68.000 habitants. La implantació de la gigafactoria de bateries de Volkswagen ha donat notorietat a aquest llicenciat en dret, que es va forjar en el gabinet de la Conselleria de Justícia. Ximo Puig el va triar com a part de la seua executiva autonòmica.

Jordi Mayor. Alcalde de Cullera, revalida la vara de comandament amb un 58% dels vots. Amb 43 anys, és diputat de Turisme en la corporació provincial de València, secretari de Relacions Institucionals del PSPV provincial i membre del Comité Federal del PSOE. Format en psicopedagogia, és mestre d’Educació Musical i Primària.

Rafa García. Alcalde de Burjassot des del 2014, revalidarà el mandat amb un 52,5% dels suports. Historiador, emmarcat en el corrent de l’abalisme, es va enfrontar a Ximo Puig en les primàries del PSPV del 2017, després de la victòria de Pedro Sánchez davant Susana Díaz. A l’actual secretari general va aconseguir arrabassar-li més del 40% dels vots en el procés intern. Forma part de l’executiva del PSPV.

José Manuel Prieto. Va assumir la vara de comandament arran del nomenament de Diana Morant com a ministra en l’executiu de Pedro Sánchez i podrà revalidar l’alcaldia de Gandia, amb tota probabilitat mitjançant un acord amb Compromís. Periodista de professió, el socialista ha obtingut un 41% dels vots en una comarca clau per al PSPV.