Els Premis Ovidi distingiran la trajectòria artística de Raimon en la cerimònia de premis que se celebrarà a Xàtiva

L’artista xativí Raimon rebrà el premi a la Trajectòria Artística com a reconeixement pel seu treball i aportació a la música valenciana per part del COM (Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià). Aquest reconeixement el rebrà al Gran Teatre de Xàtivaaquest diumenge 22 d’octubre en la cerimònia de la XVIII edició dels Premis Ovidi.

Aquestos premis a la música en valencià tenen com a artistes més destacats a Pep Gimeno 'Botifarra' i a La Maria, amb quatre nominacions cadascun. en total són 48 treballs els treballs que opten als 13 premis que s’atorguen i que destaquen diferents estils o apartats: millor disc de cançó d’autor o autora, millor disc de públic familiar, millor disc de folk, millor disc de hip-hop i electrònica, millor disc de mestissatge, millor disc de pop, millor disc de rock, millor disc d’artista revelació, millor producció i mescla, millor cançó, millor lletra, millor disseny i millor videoclip.

La resta d'artistes nominats són Carles Dénia, Verdcel, Amic dels Cirerers, Rafa Xambó, Carraixet, La Maria, Ronda Llemosina, Centvi DG, D’Altre Poble, Palmer, Sa Pena, Maluks, Niuss, Oceäns, Carles Chiner, Colomet, Esther, Ona Nua, Batoi, Josu Miró, L’espurna, Mossén Bramit Morera i els Morts, Ones, Verger i Sandra Monfort.

En total s’han valorat 207 publicacions (89 treballs de llarga durada i 118 senzills digitals), xifres similars a les de les edicions anteriors. No obstant això, des de l’organització destaquen que s’ha comptat amb la màxima participació històrica en la categoria d’Artista Revelació, amb 30 treballs de llarga durada que eren estrenes discogràfiques, el que indica una profunda renovació de l’escena.

Pel que fa al jurat, enguany estarà compost per Xavier Aliaga, Cèsar Amiguet, Vicent Xavier Contrí, Josep Vicent Frenchina, Amàlia Garrigós, Anna Roig Llabata i Quim Vilarnau.

Els premis Ovidi s’atorguen per part del col·lectiu Ovidi Montllor de música en valencià (COM), el qual va nàixer l’any 2005 com a plataforma orientada a donar presència pública als músics que utilitzen el valencià en les seues creacions. Les primeres accions van tindre caràcter de protesta, si bé ara l’organització és un interlocutor a tindre en compte per la societat civil valenciana.

L’accés a la gala serà gratuït fins a completar l’aforament (d’unes 800 persones) i la gala estarà conduïda per la periodista Amàlia Garrigós. En la mateixa actuaran els cantants xativins Pep Gimeno “Botifarra”, Abraham Rivas i Feliu Ventura; així com tres cantants valencianes de diferents generacions com són La Maria, Mireia Vives i Anna Mira, els i les quals cantaran cançons de Raimon per tal de retre-li un homenatge. Els hi acompanyarà una banda formada per Eva Català Sánchez (percussió), Paula Zambudio Quevedo (baix), Clara Ventura Cucó (acordió Carles Rodenas Martínez (guitarra), Maria Camáñez Navarro (violí) i Genís Ibáñez Guerola (piano). El colofó de l’acte correrà a càrrec del Cor de l’Eliana.