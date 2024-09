Els propietaris de l’edifici incendiat de Campanar, davant l’inici del desenrunament: “El finançament de la rehabilitació no està resolt”

Els propietaris de l’edifici incendiat de Campanar comencen a albirar els seus futurs habitatges en un clima d’incertesa. Les tasques de desenrunament dels dos blocs de cases arrasades pel foc el 22 de febrer passat en el barri valencià s’han iniciat dilluns i han sigut rebudes per veïnat i els propietaris dels habitatges com una “bona notícia” per al que volen que es convertisca en un edifici “emblemàtic” i “exemple de força i d’unió” en aquesta primera etapa de la reconstrucció de l’immoble.

“És un homenatge que torne a reconstruir-se, que d’alguna manera aquest edifici que ara és un desastre, en què tothom fa fotos i que solament serveix per a selfies, es convertisca en emblemàtic i que, a més, siga un exemple de força i d’unió entre tots”, han subratllat en roda de premsa el president de l’Associació de Propietaris de l’Edifici de Campanar (Aproicam), Enrique Salvador, i el vocal de l’organització Pepe Mas, que ha qualificat aquesta jornada de “gran dia”. L’entitat espera que la rehabilitació puga durar entre dos i tres anys amb l’objectiu de tornar a tindre un edifici “bonic, ben construït, però més segur”.

Les tasques de desenrunament està previst que es finalitzen d’ací a quatre mesos, des de l’inici dilluns. El pas següent és dissenyar el projecte de rehabilitació del bloc de cases. “El mes de juliol passat vam adjudicar a un despatx d’arquitectura el projecte de rehabilitació de l’edifici, l’execució del qual serà de set mesos aproximadament i, quan es culmine, es farà una licitació perquè totes les empreses constructores que puguen fer-la s’hi presenten, moment en què adjudicarem a una d’aquestes i començarà pròpiament la reforma”, ha informat Salvador.

Així mateix, encara que aquesta ja és una bona notícia, ha indicat que “encara en queden més per donar o estar en camí que ho siguen”. Així doncs, ha precisat que estan esperant que es resolga el finançament de la rehabilitació. “La comunitat de propietaris està en negociacions amb les asseguradores, perquè el finançament de la rehabilitació siga possible i que puguem culminar-la”, ha indicat.

En aquest sentit, el vocal coincideix en el fet que els afectats necessiten ajudes econòmiques. “Tenim molt camí per recórrer i necessitem, entre altres coses, que es mantinguen tant la moratòria d’hipoteques, que és molt important, com les ajudes de lloguer”, ha manifestat. Mas ha insistit que, encara que estiguen en un procés “molt bo”, això “durarà temps” i “necessiten un habitatge per a continuar amb les seues vides”. “Imagineu-vos què és pagar una hipoteca i un lloguer alhora, i més en aquestes zones que són cares”, ha lamentat.

“I per aquest motiu mateix necessitem també rehabilitar al més prompte possible, perquè si abans ho fem, abans deixem de cobrar aquestes ajudes”, ha valorat, cosa a què el president d’Aproicam ha afegit que ni l’Ajuntament ni la Generalitat els han abandonat “en cap moment”. “I tenim plena seguretat que això no es produirà ara, en aquests moments, en què ho necessitarem més”, ha assegurat.

L’associació sosté que el procés va sent “molt ràpid”, tant per la seua part com per la de les administracions públiques. “Anem tots a l’una perquè això puga estar rehabilitat com més prompte millor”, ha subratllat. “Sabem que anem ràpid, entre altres coses, perquè hi ha un fet objectiu que és que els nostres companys de tragèdia a Itàlia han pogut començar ara el desenrunament, al cap de tres anys i mig, i, en canvi, nosaltres, en sis mesos”, ha exposat.

En concret, en els primers dies de la fase de desenrunament, les tasques consistiran a eliminar tota la cendra, el ciment, els detalls de finestres i altres restes de materials i objectes que ja no serveixen. “Portaran, a més de l’arreplega de materials, tota la maquinària a l’efecte d’executar la faena i les mesures de seguretat, i posteriorment grans aspiradores i una altra maquinària procediran al desenrunament”, ha precisat Salvador.

A més, ha indicat que els propietaris no han entrat als seus habitatges encara, però els perits de totes les companyies asseguradores sí que ho han fet i “sempre” complint les mesures de seguretat corresponents.

El projecte de rehabilitació de l’edifici mantindrà l’estructura, però “serà nou, perquè molts materials ja no es poden fer servir”, ha indicat Salvador, que ha avançat que la façana “serà totalment diferent” i el material de la qual serà una qüestió votada pel conjunt de la comunitat de propietaris. Dins també es farà alguna modificació, com en la consergeria.

“Intentarem que siga un edifici bonic, ben construït, amb materials bons, però que, per descomptat, siga més segur”, ha valorat Mas, que s’ha referit a aquesta nova etapa com “un somni”, però afig que, “des del punt de vista psicològic i moral, tardarà molts anys a tancar-se”. D’altra banda, quant al retorn a l’immoble per part dels propietaris, el president d’Aproicam ha afirmat que des de l’associació el que tenen és “la intenció i la voluntat de rehabilitar”.

“Tornar a viure ací serà una qüestió que cadascú haja de decidir, però jo crec que possiblement hi ha una majoria que sí que ho farà”, ha apuntat. Mas ha afirmat que ell sí que tornarà al seu antic habitatge. “Jo sí, sens dubte. A més que m’agrada, jo no tinc cap problema i crec que un percentatge molt alt també ho faran”, ha recalcat. Els comerços situats als carrers contigus a l’edifici de Campanar també han rebut l’inici d’aquesta primera fase de rehabilitació de l’immoble “com un somni” per a poder “recuperar” així la normalitat del barri.