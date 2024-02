Els seguiments de l’UCO a Polop delaten que Koldo García va usar familiars per a ocultar un milió en patrimoni

Els seguiments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a Koldo García Izaguirre delaten que l’exassessor de José Luis Ábalos va usar diversos familiars per a ocultar el “notable increment” del seu patrimoni des del 2020, l’any de la pilota de la presumpta trama amb les màscares. Un informe de l’UCO incorporat al sumari del cas Koldo revela que el patrimoni de l’investigat, a nom de la seua dona, la seua filla i el seu germà, es va disparar fins a un milió d’euros.

Abans de la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19, l’entorn familiar comptava amb béns immobles valorats en 440.620 euros. Després del cobrament de preteses comissions en la venda de màscares, el patrimoni es planta en un milió d’euros. No obstant això, l’UCO eleva la xifra a 1,5 milions d’euros si es té en compte el valor de mercat. La família també va adquirir, a partir del 2020, nous vehicles per, almenys, 63.186 euros. El germà de Koldo va adquirir una motocicleta Harley Davidson.

L’exassessor d’Ábalos, a judici policial, hauria usat “terceres persones” per a ocultar –“o, almenys, dificultar”– la titularitat real dels terrenys i els habitatges adquirits a Benidorm i Polop, aquest últim municipi governat en l’època pel PSPV-PSOE.

L’informe també al·ludeix a la “cridanera” capacitat d’endeutament de la família, amb quatre préstecs hipotecaris per valor de 678.684 euros subscrits en tot just set mesos. Entre el 2020 i el 2022, van adquirir tres habitatges i un terreny rústic, per un import de 317.500 euros, “sense necessitat de formalitzar hipoteca”, una dada que desperta “especial interés” entre els investigadors de l’institut armat.

La finca familiar a Polop va ser adquirida el desembre del 2020. Es tracta d’un terreny taxat en 251.257 euros, amb un total de 4.096 metres quadrats, dels quals 206 corresponen a l’habitatge.

L’UCO, segons l’informe que figura en la causa, ha reunit una sèrie d’indicis sobre la titularitat real del patrimoni a partir de l’activitat operativa dels investigadors. En la finca situada en la localitat alacantina de Polop, a la comarca de la Marina Baixa, les vigilàncies policials van detectar que la major part dels vehicles aparcats eren propietat de Koldo García i la seua parella, Patricia Uriz. Tots dos, juntament amb Joseba García, van cobrar sous públics del ministeri que dirigia José Luis Ábalos.

Tots dos van ser albirats mostrant l’interior de la propietat a una altra parella i també se’ls ha observat pernoctar-hi i entrar i eixir de l’immoble “repetides vegades”. La Guàrdia Civil sospita que Koldo i la seua parella resideixen en la Partida del Safareig de Polop, a pesar que la titularitat de l’immoble figura a nom del seu germà, Joseba García Izaguirre. Tots tres van formalitzar testaments “arran de l’increment patrimonial”, segons indica l’UCO.

En les vigilàncies de l’habitatge de Polop efectuades per l’UCO, durant almenys cinc jornades, van aparéixer altres vehicles que “no han pogut ser identificats”. L’informe inclou una fotografia d’una “possible embarcació”.

A més, els agents van veure a Koldo l’1 d’agost de 2022 impartint “instruccions” a operaris d’una empresa d’alarmes que instal·laven càmeres de vídeo a l’interior de la finca.

L’informe també destaca que l’habitatge de Polop té un punt de recàrrega elèctric. Patricia Uriz és titular d’un cotxe elèctric marca Kia, adquirit el 2021 i valorat en uns 28.000 euros. Per contra, Joseba García “manca de cap vehicle elèctric”.

La presumpta trama familiar també va adquirir el setembre del 2020 un habitatge en La Goleta’ de l’avinguda d’Almeria de Benidorm, taxat en 203.847 euros, el venedor dels quals va ser Amar B. (la identitat del qual coincideix amb la d’un empresari algerià amb una societat a les Illes Verges Britàniques, segons va revelar la investigació dels Panama Papers). La Guàrdia Civil aporta una fotografia del balcó en què “s’observa una bandera de l’equip de futbol Athletic Club de Bilbao”.

El desembre del 2020, la parella de Koldo va comprar un habitatge en l’edifici Copacabana, situat en l’avinguda de Madrid de Benidorm, per un preu “bastant inferior” al del valor del mercat estimat.

En La Goleta de Benidorm, Joseba García va adquirir l’any següent un altre habitatge, taxat en 177.422 euros. En aquest últim, figura domiciliada una empresa (Erikapat Consultoría Internacional SL) propietat de la parella de Koldo García.

El 2022, la família també va adquirir un habitatge, situat en la plaça de Santa Anna de Benidorm, a nom de la filla de Koldo García i Patricia Uriz, que li van fer una donació en efectiu de 90.000 euros. Aquest any, el mateix Koldo va adquirir amb un terreny rústic pròxim a la finca de Polop.

Koldo i Ábalos van continuar en “contacte”

L’informe vincula l’increment patrimonial de Koldo i la seua família amb les adjudicacions públiques obtingudes per la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas de Ports de l’Estat o Adif, tots dos dependents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigia José Luis Ábalos.

L’UCO deixa anar que Ábalos i el seu assessor “continuen mantenint contacte” després de la seua eixida del Govern de Pedro Sánchez, “tal com es desprén de l’activitat operativa corresponent”.

Així doncs, els investigadors al·ludeixen al vol que van agafar Koldo, Ábalos i la seua parella des de l’aeroport de Madrid amb destinació a Bogotà el 3 de desembre de 2022. Tots tres van tornar de Colòmbia una setmana després, “i es desconeix el motiu d’aquest viatge”.

La Guàrdia Civil també assenyala que la dona i la filla de Koldo figuren empadronades en un habitatge d’Ábalos i la seua exdona a Madrid. D’altra banda, els investigadors van detectar que l’exministre es va allotjar, el 15 de setembre de 2020, juntament amb Koldo i Joseba García, en el Parador de Turisme de Terol.