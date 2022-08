Elx vol convertir-se en l’epicentre de la indústria aeronàutica europea

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat la consulta pública prèvia per a l’obtenció de la qualificació com a Projecte Territorial Estratègic (PTE) de la iniciativa de la mercantil PLD Aerospace SL per a situar una indústria del sector aeronàutic al costat dels terrenys de la Institució Firal Alacantina (IFA) a Elx, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

L’activitat que es pretén desenvolupar està relacionada amb la construcció aeronàutica espacial i la seua maquinària, activitat que contribuirà a la implantació en la Comunitat Valenciana de sectors industrials d’impacte elevat.

La inversió del projecte edificatori i urbanitzador suposa 34 milions d’euros, a part de les inversions en capital fix o altres inversions en equipaments tecnològics. En principi els efectes directes, indirectes i induïts d’aquesta inversió suposarien al voltant de 72 milions d’euros. A més, l’empresa preveu una inversió per al desenvolupament dels seus productes de 81 milions d’euros fins al 2025.

Segons les dades de la promotora, l’ocupació directa que es generarà serà de 325 treballadors, dels quals un 90% seran de qualificació elevada en tecnologia, ciències i enginyeria (STEM). Aquest perfil professional és el que més efecte d’arrossegament té sobre el conjunt de l’ocupació, ja que es creen fins a cinc llocs nous de treball de manera indirecta i induïda per cada ocupació STEM.

Així mateix, l’empresa presenta una actitud proactiva en matèria de perspectiva de gènere pel fet de facilitar la contractació de dones enginyeres, amb la dificultat que comporta la seua presència més baixa en el mercat de treball del sector.

Quant a l’impacte sobre les hisendes estatal, autonòmica i local, l’empresa ha efectuat unes estimacions escalables en funció de la incorporació gradual dels empleats, en què el mínim és de 3,2 milions d’euros el 2022 i de 11,9 milions d’euros el 2030.

Més visibilitat a escala internacional

A més, tal com ha destacat la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, la instal·lació d’aquesta empresa a Elx “proporcionarà més visibilitat i posicionament de la Comunitat Valenciana en un sector com l’espacial aeronàutic, capdavanter i de fort creixement en l’escala internacional, i podrà ser un actor important en l’Agència Espacial Europea, especialment en la captació de contractes amb fort impacte sobre les cadenes productives valencianes”.

Així mateix, ha assenyalat que “està fent-se un pas important perquè Elx i la Comunitat Valenciana siguen referents en la retenció i la captació de talent en sectors de qualificació tecnològica elevada, incentivant la formació d’experts aeronàutics en les universitats valencianes”.

Igualment podrà impulsar la creació i la consolidació d’un clúster aeronàutic i consolidar un ecosistema innovador a la Comunitat Valenciana, que ja compta amb importants iniciatives en indústries de component tecnològic elevat i generar demanda induïda en els sectors turístic, hostaleria, restauració per la mobilitat elevada dels professionals del sector.

Col·laboració institucional

La companyia està treballant amb altres membres del clúster per al desenvolupament d’aplicacions concretes d’interés per a la Generalitat, incloent-hi possibles missions espacials i col·laboració amb institucions de l’ecosistema innovador valencià. La implantació d’aquesta iniciativa en el territori també està concebuda per acollir-se a un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) a través de la seua branca aeroespacial.

En la documentació presentada, la promotora del projecte proposa el compliment de la seua responsabilitat social i ambiental corporativa a través de l’afavoriment de la mitigació i l’adaptació de les seues instal·lacions al canvi climàtic i al benestar dels seus treballadors i treballadores.

El projecte es podrà consultar en el web de la Conselleria per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOGV. Les aportacions s’enviaran per correu electrònic a planificacion_territorial@gva.es indicant en l’assumpte “Consulta pública prèvia PTE PLD Space a Elx”.