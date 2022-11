“Em va pegar davant del nostre fill”: 1.400 dones de València tenen protecció per violència de gènere

“Una vegada personats en el lloc, manifesta que la seua parella li ha pegat al nas provocant el sagnat i l’hematoma que la patrulla observa. Que aquesta agressió s’ha produït en presència de la filla de tots dos, que té tres anys i mig, i que està amb els seus progenitors quan la patrulla accedeix al domicili. Que en el terra del dormitori de tots dos la patrulla observa un toll de sang, encara en estat líquid. Que pel que s’ha exposat anteriorment es procedeix a la detenció”.

Açò és part de l’atestat d’una intervenció del grup d’atenció i prevenció de la violència de gènere GAMMA de la Policia Local de València que es va produir el 19 de novembre passat a les 22.00. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va llegir el document (ometent dades personals) dilluns en el balanç d’activitat d’aquesta unitat per visibilitzar el treball d’aquesta unitat policial perquè “frene els que neguen la violència de gènere”.

Segons l’atestat, la víctima és traslladada a l’hospital La Fe i denuncia de manera espontània que el detingut des de fa un any i mig la insulta amb paraules com “inútil, no vals per a res” i que “estant de vacances li va pegar una cabotada en la cara, i va ser detingut per això, però que ella no va arribar a denunciar aquests fets”. Segons Cano, “aquest és un exemple clar que la violència de gènere sol començar pel maltractament psicològic, cosa que representa una dificultat afegida perquè facen el pas de denunciar perquè queden anul·lades i destrossades psicològicament”

Aquesta és només una mostra de les actuacions policials en casos de violència de gènere a València enguany. Cada dia, tres veïnes de la ciutat reben ordres de protecció per maltractament i es detenen dos homes per aquest motiu, unes dades que generen “esgarrifances” i són “inassumibles en una democràcia”, segons Cano. En total, hi ha 1.356 ordres de protecció en vigor, de les quals 678 corresponen a la Policia Local i la resta, a la Policia Nacional.

El titular de Protecció Ciutadana va alertar que “el panorama és greu”; “estem recuperant la situació prepandèmia”. Si només es comptabilitzen les ordres que es dicten per agressions sexuals, s’ha passat de 26 en tot el 2019 a 56 des de principi d’any. La Policia Local ha efectuat 281 detencions; 94 per trencaments de condemna, això és, autors reincidents. La patrulla GAMMA nit, que es va posar en marxa el setembre del 2021, fa una de cada tres detencions. El 77% de les agressions es produeixen en l’àmbit privat, fonamentalment en el domicili habitual.

La major part de les víctimes –el 86%– tenen entre 21 i 50 anys, tal com va explicar Aarón Cano. Els casos de dones en la franja d’edat de 16 a 20 anys suposen el 5% del total, mentre que arriba a 31% en el rang entre 21 i 30. Segons l’edil, “aquesta diferència crida molt l’atenció” i “ens pot indicar que moltes situacions de violència de gènere en l’etapa més jove no són denunciades”. El nombre de comunicats de víctimes de més de 50 anys “també és baix”, un 5%.

El regidor va assenyalar que “els negacionistes són un dels problemes més grans per a fer front a aquesta xacra, però hem de posar-nos en la pell de les persones que han sigut manipulades i pensen que no existeix la violència de gènere per poder desactivar aquesta mentida que s’han cregut”. D’altra banda, Cano va ressaltar que “qualsevol dona pot ser víctima, no n’hi ha cap que estiga exempta d’aquest risc; les víctimes no volen ser heroïnes, volen ser lliures i ací és on els governs hem de fer un paper fonamental”.

Factors de risc

El responsable municipal va detallar les circumstàncies que augmenten la vulnerabilitat: els estudis, la situació laboral, el nombre de fills i filles i el tipus de relació amb l’agressor. Quant al nivell acadèmic, el 52% de les víctimes tenen estudis primaris; el 33%, secundaris, i un 15%, superiors. Quasi la meitat treballen, un 8% més que l’any passat, una dada “molt important –ha manifestat el regidor–, perquè la dependència econòmica és un element que impedeix la denúncia”. D’altra banda, sis de cada deu dones tenen fills i filles, i l’agressor és la parella actual –68%– o exparella –31%–. L’alcohol i les drogues estan presents en un 54% dels episodis de maltractament.

Quant al perfil dels homes, “és la cara B”, ha indicat l’edil, amb edats i ocupació semblants a les víctimes, excepte en l’àmbit acadèmic: un 5% dels denunciats tenen estudis superiors davant el 15% de les dones agredides.

Reforç de mesures

Aarón Cano ha destacat que la patrulla nocturna GAMMA és una de les mesures posades en marxa aquesta legislatura per lluitar contra aquesta mena de delictes, juntament amb el protocol de violència de gènere en festes amb grans aglomeracions o la licitació de les obres de la comissaria pròpia amb què comptarà GAMMA, al costat de la central de la Policia Local, en l’avinguda del Cid.