Un empresari confessa pagaments al cunyat de Rita Barberá: “Es movia molt bé per l’Ajuntament de València”

L’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá i un dels principals investigats del cas Azud, va pactar amb diversos empresaris el cobrament de 138.000 euros per un projecte de construcció d’un centre comercial a València amb una pista d’esquí, segons figura en la documentació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporada al sumari.

L’enginyer industrial i empresari José Antonio Arenas, un dels promotors del projecte fallit, va reconéixer que va mantindre una “relació de molta amistat” amb Rita Barberá, una “persona a qui apreciava moltíssim”. Arenas va explicar en la seua declaració com a testimoni davant l’UCO del 6 d’octubre passat, a què ha tingut accés elDiario.es, que va contractar Corbín, perquè era la “persona més òptima” per a la tramitació de la “paperassa” del projecte davant l’Ajuntament de València.

El testimoni va assegurar als agents de l’institut armat que ja havia contractat Corbín en el projecte anterior del Centre Comercial El Saler, en el marc del qual se li va encomanar el “seguiment de la tramitació administrativa relacionada amb l’Ajuntament de València”.

El lletrat investigat en el cas Azud es va encarregar, de nou, del seguiment de la tramitació administrativa del projecte de centre comercial amb pista d’esquí, l’empresa promotora del qual finalment “s’afona”, segons explica l’empresari.

“Era la persona més òptima per a aquesta faena pel fet que era el cunyat de l’alcaldessa i es movia molt bé per l’Ajuntament de València”, diu la seua declaració. Encara que no va poder assegurar-ho amb rotunditat, el testimoni sosté que no va ser l’alcaldessa del PP qui li’l va recomanar.

L’empresari Jaafar Jawad Al Jalabi, que formava part d’una de les empreses promotores del projecte, va afirmar que es va reunir amb un tal Grau, que detenia un “càrrec polític important dins de l’Ajuntament de València” i “tenia barba”, per parlar de la construcció del centre comercial. Alfonso Grau, llavors vicealcalde de València, és un dels principals investigats en el cas Azud. L’empresari d’origen iraquià, segons la seua acta de declaració davant l’UCO de l’11 d’octubre passat, va dir que no coneixia Corbín, malgrat haver firmat amb el cunyat de Rita Barberá un contracte de prestació de serveis.

La Guàrdia Civil també segueix el rastre dels pagaments a Corbín de 261.000 euros per part de l’UTE Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet (València), per pretesos serveis d’assessorament jurídic extern prestats entre març del 2005 i juny del 2006. No obstant això, tal com va reconéixer l’empresa, no queda rastre de la documentació que acreditaria les faenes.

L’enginyer José Vicente Jiménez, vinculat a la gerència de l’UTE Los Hornillos, va assegurar davant l’UCO que la firma “no tenia unes necessitats jurídiques especials”. El testimoni considerava que “no calia la contractació d’un assessor jurídic extern”, ja que cadascuna de les empreses que formava l’UTE tenia un departament jurídic propi.

Malgrat el contracte de 261.000 euros, el testimoni desconeixia l’existència del document mercantil, que en tot cas hauria d’haver sigut firmat per ell. José Vicente Jiménez va assegurar als investigadors que mai va veure els pretesos treballs elaborats per Corbín i va destacar que recordava “perfectament” les reunions i els treballs jurídics elaborats pel despatx Garrigues. “Tampoc ningú el va informar que tinguera la possibilitat de fer-li aquestes consultes de l’àmbit jurídic [al despatx de Corbín]”, indica la seua declaració.

Una exregidora del PP, testimoni del cas Azud

L’exregidora popular María Jesús Puchalt també va declarar, com a testimoni, davant l’UCO el 14 de setembre passat. La dona va presidir l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), de què depén la planta de Los Hornillos, encara que es va desvincular dels aspectes tècnics de la gestió. Puchalt va declarar que coneixia Corbín per ser el marit de la cap de gabinet de Rita Barberá, encara que no sabia a què es dedicava el seu despatx.

El mateix dia que María Jesús Puchalt també va declarar l’actual secretari de l’Ajuntament de València, José Antonio Martínez Beltrán, que va assegurar que havia vist una vegada Corbín en el consistori. El testimoni també va recordar davant els agents de l’UCO que va lliurar un informe a la Fiscalia Anticorrupció sobre les presumptes comissions abonades a la ‘trama del fem’ de la planta de Los Hornillos, una causa que avança en paral·lel a la instrucció del cas Azud en un altre jutjat de València.