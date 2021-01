Un empresari del grup mediàtic de Zaplana va vendre al ‘ionqui dels diners’ l’habitatge amb què va blanquejar el seu botí

Marcos Benavent, pedra angular del cas Taula, està a la vora del banc dels acusats en la peça separada J que investiga la compra de propietats immobiliàries amb fons d’una empresa pantalla que va obtindre contractes públics. La interlocutòria d’incoació de procediment abreujat ha revelat que l’empresa pantalla del ionqui dels diners va adquirir un habitatge en un complex residencial de Xàbia a un empresari del grup mediàtic vinculat al zaplanisme Tabarka Media SA.

Les operacions mercantils de Berceo Mantenimientos SL, a nom dels presumptes testaferros investigats en la causa José Estarlich i Jaime José Úbeda, “van possibilitar l’ocultació de l’origen real dels fons i el seu reingrés al circuit financer com si es tractara de fons lícits”, afirma la magistrada substituta del Jutjat d’Instrucció número 18 de València en la interlocutòria.

La firma, sense treballadors ni capacitat de fer cap faena real, va comprar el 2008 amb un xec bancari un immoble en el complex residencial Venecia de Xàbia (Alacant), incloent-hi plaça de garatge i traster, per 192.600 euros, sense IVA. La part venedora, segons apunta la interlocutòria de la magistrada, va ser l’empresa Proyectos Técnicos 2005 SL, l’administrador únic de la qual és el constructor Jesús Fernando Tomás Herrero. El promotor és actualment apoderat de Tabarka Media SA, l’empresa de comunicació impulsada al començament del segle per l’expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, investigat en el cas Erial.

El venedor de l’habitatge també va ser administrador únic del grup mediàtic, del qual és accionista Genoveva Reig, exdirectora de Canal 9 i ex-directora general de Comunicació del Govern autonòmic de Zaplana. L’expolític del PP va aconseguir el suport financer del grup francés Bouygues, accionista majoritari d’Aigües de València en aquella època. Les operacions de Tabarka Media SA per a adquirir cadenes de televisió locals, a petició de l’expresident de la Diputació d’Alacant, el zaplanista José Joaquín Ripoll, apareixien en les escoltes telefòniques del cas Brugal, segons va informar El País.

Els fons per a adquirir l’habitatge van eixir d’una altra empresa pantalla de Benavent, Thematica Events SL, que prèviament havia facturat una quantitat similar al preu de venda a Imelsa, l’empresa pública de la Diputació de València de la qual el ionqui dels diners era gerent. La firma, que va pagar tres campanyes electorals del PP, es va crear poc abans de la compra. Benavent va signar un contracte privat amb Rafael García Barat, també investigat en el cas Taula, pel qual adquiria una participació en l’empresa que mai es va arribar a inscriure en el Registre Mercantil. Així doncs, el ionqui dels diners va poder manejar l’empresa “veladament”, segons la interlocutòria.

En el mateix complex residencial, Berceo Mantenimientos SL va comprar un altre habitatge, també amb plaça de garatge i traster, per 295.000 euros a la mercantil Gestinarq SL. L’administrador únic d’aquesta última firma és el promotor Rafael Barbería, que ha compartit càrrecs societaris amb Jesús Fernando Tomás Herrero en almenys quatre constructores, segons les dades del Registre Mercantil consultades per aquest diari.

La denunciant del cas Taula quan era diputada provincial, l’actual consellera de Transparència Rosa Pérez Garijo, també va aportar a la Fiscalia Anticorrupció el contracte de compravenda signat per Berceo Mantenimientos SL per a l’adquisició d’una nau a Novetlè (la Costera), per un preu de 540.000 euros.