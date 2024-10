Encertades davant notari les adjudicacions de places en el Port de València a dues directives del Consorci afins al PP

El mes d’abril passat, en ple procés de liquidació del Consorci València 2007, entitat pública creada per a gestionar l’organització de la Copa Amèrica i el funcionament de la Marina, l’Autoritat Portuària de València (APV) va convocar un procés per a crear dues places noves fora de conveni les bases del qual ja apuntaven que dos càrrecs del Consorci mateix tindrien moltes opcions de ser els adjudicataris.

Tant és així que va haver-hi qui va voler deixar constància davant notari 20 dies abans que finalitzara el termini per a presentar-se al concurs convocat per l’APV dels noms de les que finalment van ser escollides per als llocs, tal com recullen les actes notarials a què ha tingut accés elDiario.es.

Segons el document, “els presents ací volen deixar constància, abans que aquest lloc siga adjudicat en virtut del procés de selecció referit, que tenen el convenciment ferm que aquesta plaça serà adjudicada a Manuela Gras”. La plaça a què es refereix l’escrit és la de Subdirecció d’Infraestructures, Instal·lacions i Conservació. La segona acta conté un text idèntic i afirma que la plaça, en concret la Direcció de Gestió Economicofinancera, seria per a Alicia Gimeno. En tots dos casos s’han complit les prediccions.

Tal com ja va informar elDiario.es el mes de maig, les mateixes bases de les places per a tots dos llocs ja feien referència a la situació en què estava el Consorci.com a element a tindre en compte en la valoració del concurs de mèrits.

La convocatòria va generar malestar tant en el si de l’APV com en el Consorci València 2007, pel fet de considerar que els perfils que es requerien en tots dos casos s’assemblaven molt als de les llavors cap d’Administració (Alicia Gimeno) i cap d’Infraestructures (Manuela Gras) del Consorci, totes dues en el càrrec des que es va crear l’ens l’any 2003 en l’època de les majories absolutes del PP de Rita Barberá i amb bona sintonia amb els actuals dirigents del partit a València, segons diverses fonts consultades per aquest diari.

En l’apartat de mèrits, en tots dos casos es podien aconseguir fins a 40 punts “per cada any d’experiència addicional” a l’exigida com a requisit. En el cas de la Subdirecció d’Infraestructures es demanaven almenys “10 anys d’experiència professional en administració, organisme o ens de dret públic, fent tasques de direcció d’obres, conservació, direcció de projectes i gestió d’instal·lacions , tot això en un entorn port-ciutat”. Per a aquesta plaça va haver-hi quatre aspirants. En el cas de la Direcció de Suport a la Gestió Economicofinancera també es demanava “un mínim de deu anys d’experiència professional en administració, organisme o ens de dret públic, fent funcions similars a les requerides per a aquest lloc”. En aquest cas es van presentar dues persones.

El malestar en el Consorci es justifica en el fet que una dotzena d’empleats, molts d’ells amb alta qualificació, han perdut les seues ocupacions una vegada la liquidació està en la fase final, si bé és cert que hi ha un recurs judicial dels afectats pels acomiadaments que ja s’ha admés a tràmit amb el procés de liquidació i dissolució de l’ens i una altra contra l’adjudicació d’una concessió a un operador privat per a gestionar una part important de la Marina de València i els amarraments.

Denúncia d’UGT

El 26 de setembre passat, la secció sindical d’UGT-Autoritat Portuària de València (UGT-APV) va presentar tres demandes en els jutjats de València amb la finalitat d’impugnar actes administratius relacionats amb la selecció de personal.

Els processos qüestionats corresponen a les posicions següents: cap de Suport a Gestió Economicofinancera; subdirector/a de Gestió de Domini; i subdirector/a d’Infraestructures, Instal·lacions i Conservació.

Aquesta demanda culmina un procés que es va iniciar el 24 de juny d’enguany, quan, UGT-APV va registrar reclamacions prèvies davant l’ens públic, exigint l’anul·lació de les bases d’aquests processos selectius. Després d’això, i davant la falta de resposta i el silenci administratiu de l’organisme demandat, la secció sindical s’ha vist obligada a recórrer a la via judicial per a fer valdre els seus drets.

Les reclamacions d’UGT-APV subratllen una pretesa falta de compliment de principis fonamentals com el mèrit, la capacitat i la igualtat. Segons la denúncia, els processos de selecció s’han deixat de banda altres aspirants que podrien complir els requisits necessaris com el mateix personal que treballa en l’APV.

Amb aquesta acció, UGT-APV busca no sols l’anul·lació de les bases impugnades, sinó també assegurar que els processos de selecció en l’Autoritat Portuària de València es facen de manera justa i transparent, garantint així la igualtat d’oportunitats per a totes les persones que s’hi vulguen presentar com a futurs candidats/es.

D’esta manera, la secció sindical reitera el seu compromís amb la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, emfatitzant la importància que els futurs procediments es facen amb total transparència i equitat; per això, recorda, “estarà sempre vigilant”.