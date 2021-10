Una enquesta de Compromís reforça l’opció que Joan Ribó repetisca com a candidat a l’alcaldia de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, va ajornar un any la decisió sobre la possible repetició com a candidat a l’alcaldia per Compromís, preguntat sobre aquest tema en una entrevista amb elDiario.es el mes de maig passat.

“D’això no parlaré fins d’ací a un any. Ara tinc molta faena, no és un element que siga necessari. L’any que ve serà quan comencem a pensar en les eleccions i llavors prendré una decisió. Jo ja tinc una edat, no soc un xic de 15 anys, però la veritat és que em queden moltes coses per fer. Per tant, no ho sé, m’ho pensaré”, va dir el primer edil.

Un element important per a prendre la decisió definitiva seran de ben segur les enquestes i els sondejos que maneja la coalició d’esquerres i, en aquest sentit, l’última que ha fet no deixa lloc a dubtes ni tampoc molt de marge per a assumir riscos. Reforça, per tant, la teoria que Ribó tornarà a ser el candidat per retindre el principal Ajuntament de la Comunitat Valenciana.

Segons un sondeig dut a terme per la coalició valencianista a la ciutat de València entre la segona i la tercera setmana de setembre a 900 persones, dona una reedició del govern d’esquerres per tal com Compromís obté un 26,6% de la intenció de vot (un punt menys que el 2019) i un 23,4% el PSPV (quatre punts més), en total un 50%, davant del 46,4% del bloc de dretes, en què el PP obtindria una intenció de vot del 27,1% (5,3 punts més), Vox del 9,9% (2,7 punts més) i Ciutadans es desplomaria, encara que mantindria la representació amb un 9,4% (8,2 punts menys). Unides Podem baixaria del 4,2% a l’1,7%.

D’aquests resultats es dedueix que Compromís i PSPV podrien continuar governant mentre estiguen entre els tres partits més votats i destaca l’augment del PP, que tornaria a ser el partit més votat gràcies a l’afonament de Ciutadans.

Quant als candidats, els més valorats serien Joan Ribó (Compromís) amb un 26%, María José Catalá (PP) amb un 19% i Sandra Gómez (PSPV) amb un 15%.