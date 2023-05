L’entitat metropolitana de València eleva la reclamació a l’empresa de la ‘trama del fem’ del PP a 5,9 milions

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) de València té una proposta d’informe de desestimació del recurs de reposició de la unió temporal d’empreses (UTE) Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet i que està sent investigada en el marc de la ‘trama del fem’ del PP. L’Emtre reclama inicialment una indemnització per incompliments de 5,1 milions d’euros. Els informes tècnics de l’entitat han confirmat que la producció de compost “ha quedat molt per davall de la compromesa en un període que abasta més d’una dècada, des de la posada en marxa de la planta, el 2011, fins al 2021”.

Després de l’acord de la comissió de govern de l’Emtre, l’UTE Los Hornillos va presentar un recurs de reposició el 5 de maig passat. L’entitat, presidida pel vicealcalde de València, Sergi Campillo, té una proposta d’acord que desestima el recurs i totes les al·legacions de les empreses. Una vegada s’aprove, la proposta adquirirà fermesa administrativa i la tresoreria de l’Emtre girarà la liquidació corresponent a l’UTE. “Tot això sense perjudici de l’actualització necessària d’aquest import, calculat a preus nominals, per a la determinació del seu valor actual a preus reals”, indica la proposta d’acord.

Així doncs, als 5,1 milions que reclama l’Emtre se sumen 819.446 euros per l’actualització de l’IPC, calculada amb els valors reals de l’exercici anterior. La proposta d’acord desestima el recurs de reposició de l’UTE Los Hornillos i “expressament totes i cadascuna de les 12 al·legacions presentades”.

Amb la pròxima aprovació de l’acord, adquireix fermesa en la via administrativa i, després de la seua notificació a l’empresa, s’obri un termini de pagament voluntari per a l’UTE. El document adverteix que, en cas de no efectuar el pagament en els terminis proposats, “s’inicia el període executiu i l’Emtre procedirà a la recaptació del deute mitjançant el procediment de constrenyiment”. A més, l’inici del període executiu “determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, així com, si escau, les costes del procediment de constrenyiment”.

L’import a abonar, incloent-hi l’actualització de l’IPC, ascendeix a 5,9 milions d’euros, segons indica el document de pagament inclòs en la proposta d’acord. Es tracta del càlcul per a cada exercici del dèficit de tones que no s’han produït fins a aconseguir els compromisos previstos en el contracte i ha multiplicat pel cost que ha suportat l’Emtre pel transport i l’eliminació en abocador de les quantitats. “Cost que, si s’hagueren assolit els compromisos de l’oferta, l’Emtre no hauria hagut de sufragar”, sosté l’entitat.

El procediment de responsabilitat per danys de naturalesa contractual és avalat, a més, per un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), del 23 de febrer passat. La reclamació naix arran de l’entrada en vigor de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular que crea un impost estatal per a l’ús d’abocadors i fixa 30 euros per tona per al depòsit de rebutjos. En el cas de l’Emtre de València, el nou impost va entrar en vigor l’1 de gener passat.

“Vista la repercussió que tindrà en el pressupost metropolità sufragar aquest nou impost, es considera convenient revisar el compliment dels compromisos de recuperació de les instal·lacions de tractament, amb la finalitat d’exigir que s’aconseguisquen els rendiments oferits pels concessionaris i minimitzar en la mesura que siga possible l’impacte d’aquest impost”, indica l’Emtre.

L’UTE està en l’epicentre de la ‘trama del fem’ del PP. El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València manté investigats el director general de la UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; el cap de servei d’Ecoparcs, Javier Hernández de France, i l’excap de servei de l’Àrea Tècnica de l’Emtre, José Luis Vayá. Aquest últim participava, a través d’un testaferro, en l’empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que va facturar 10 milions d’euros a la concessionària de la planta, segons la denúncia de l’Emtre el 2018 davant la Fiscalia Anticorrupció.