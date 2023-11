Un estudi de la terminal pública del port de València considera “no viable” l’ampliació i eleva el cost a 868 milions

Un informe d’una de les tres terminals del port de València ha posat blanc sobre negre un reguitzell d’objeccions pels quals considera que l’ampliació nord pot comprometre la viabilitat econòmica de la mateixa Autoritat Portuària (APV), que pot suposar la pèrdua d’un 30% de la mà d’obra i que necessita una altra declaració d’impacte ambiental.

El document l’ha elaborat CSP Iberian Valencia, la terminal pública que des d’octubre del 2017 gestionen la naviliera xinesa Cosco (51%) i la naviliera francesa CMA (49%), que va entrar en l’accionariat fa poc. Es dona la circumstància que MSC, companyia interessada en l’ampliació nord mitjançant la seua filial (TIL) i que ja té una terminal pròpia de menys dimensions, també utilitza les instal·lacions de Cosco per a donar eixida als seus trànsits, cosa que li suposa un cost econòmic important. Amb l’execució de la terminal nord, deixaria d’usar (i de pagar) la terminal de la naviliera xinesa i la seua actual plataforma quedaria a mig gas, ja que tota la seua activitat se centraria en les noves instal·lacions.

En aquest context, l’informe de CSP Iberian Valencia és demolidor. En primer lloc, posa en relleu que “les previsions de trànsit per part de l’APV, fetes abans de la pandèmia i que són la base que sustentava la licitació del concurs per a la construcció i l’explotació de la terminal nord, han quedat totalment desfasades pels imprevisibles canvis en el comerç mundial, i resulta que la capacitat actual de les tres terminals del port de València, amb 7,5 milions de contenidors (TEU), els permetrà atendre la demanda màxima esperada en els pròxims 15 anys, estimada en 6,54 milions de contenidors l’any 2038”.

A més recorda que l’APV va encarregar un estudi de viabilitat exhaustiu per a justificar aquest projecte, l’última versió del qual és de novembre del 2018: “Hui, cinc anys després, hi ha dades clau per a les conclusions de l’estudi que han experimentat variacions importants, per la qual cosa seria molt recomanable revisar novament l’estudi de viabilitat esmentat per a confirmar que la inversió pública està justificada en aquest nou escenari, ja que el valor present net (338 milions d’euros en l’estudi de viabilitat del 2018) i la taxa interna de retorn (6,9% en l’estudi de viabilitat del 2018) podrien estar molt compromesos i arribar a convertir el projecte en no viable econòmicament si es revisaren les dades sobre la base de la realitat actual”.

Segons aquesta realitat, “l’estudi de viabilitat va estimar un volum total en el port de València de 8 milions de contenidors l’any 2023, i la xifra estimada per a enguany és 4,7 milions, un 40% inferior”.

A això s’afig que “la valoració de la inversió a executar per l’APV en l’estudi era de 386 milions d’euros, no obstant això, el projecte aprovat pel consell de l’APV el desembre del 2022 ja era de 543 milions, quantitat que, probablement, s’incrementarà fins a 868 milions per la revisió dels preus de la construcció a la data estimada del començament de les obres, l’any 2024, és a dir, un 225% més cara”.

A més, sosté que “la quarta terminal de contenidors no incrementarà el trànsit del Port, per la qual cosa tampoc crearà més llocs de treball, ans al contrari, reduiria en un 30% la plantilla actual dels estibadors portuaris (1.500 treballadors) pel fet de plantejar una terminal completament automatitzada”. Per tant, “l’argument de la creació dels llocs de treball per aquest projecte quedarà limitat, en tot cas, al període de l’execució de l’obra civil”.

Finalment, destaca “la inseguretat jurídica del projecte, que està a falta de pronunciament per part de l’actual òrgan substantiu de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 (Ports de l’Estat), amb demandes interposades per tercers, tant contra el Ministeri de Transició Ecològica (pel canvi d’òrgan substantiu de la DIA del 2007) com contra l’APV (per l’aprovació del projecte constructiu), tots dos pendents de resolució judicial en aquests moments”.

Per tots aquests condicionants, la terminal pública proposa en el seu informe “la paralització de totes les actuacions vinculades a aquest expedient a través de la declaració deserta del concurs, i reiniciar un procés de reavaluació per a fer un nou estudi de viabilitat amb les dades actualitzades que puga justificar degudament l’interés públic de la inversió de l’APV” i “fer una altra DIA per al projecte en qüestió que dissipe qualsevol mena de dubte sobre aquest tema, aconseguint així la plena seguretat jurídica que tant hauria d’interessar a l’Administració i a l’eventual concessionari”.