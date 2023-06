La fàbrica de faules de l’exjutge Presencia: una “plantilla” de Word per a inventar comptes milionaris de l’alta judicatura

Amb una simple plantilla de Word, l’exjutge Fernando Presencia, inhabilitat per prevaricació, ha orquestrat una pretesa organització criminal dedicada a llançar faules i fake news a la carta contra les més altes instàncies de la judicatura espanyola. Així ho assegura el jutge de l’Audiència Nacional (AN) Joaquín Gadea en una interlocutòria dictada el 23 de juny passat, que cita a declarar Presencia com a investigat i ordena el tancament de la pàgina web que difon les faules. La resolució atribueix a l’exjutge una llarga llista de “delictes greus”: organització criminal, delicte contra l’honor i contra les altes institucions de l’Estat, estafa agreujada, apropiació indeguda, associació il·lícita i blanqueig de capitals.

El mediàtic personatge va ser bandejat el 2012 al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Talavera de la Reina arran de les irregularitats detectades en els cursos que impartia per a administradors concursals a València. Després de la seua expulsió de la carrera per haver afavorit uns quants amics en processos judicials, una decisió avalada pel Tribunal Suprem (TS), Presencia s’ha dedicat a llançar acusacions greus contra gran part de l’alta judicatura espanyola mitjançant la denominada Associació Contra la Corrupció i en Defensa de l’Acció Pública (ACODAP), que presideix. En el seu canal de Telegram i en altres xarxes socials, l’exjutge publica periòdicament pretesos comptes en paradisos fiscals de membres del TS, fiscals o ministres, entre altres. Tot això, amb la col·laboració d’Alberto Royuela, un històric ultradretà que manté una teoria de la conspiració en el submon complotista en la xarxa.

No obstant això, un informe del Departament contra el Ciberdelicte de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha destapat que la documentació amb què Fernando Presencia difon faules prové d’una “plantilla” de Word per a fabular dades falses de comptes en una entitat bancària.

En l’escorcoll del domicili d’Alberto Royuela, els investigadors van trobar un disc dur d’un terabyte que contenia un document de Word amb dades financeres corresponents a MoraBanc, una entitat bancària situada a Andorra. Després de l’estudi de les metadades del document, l’UCO ha acreditat que va ser “íntegrament elaborat” per Royuela.

Els agents de l’institut armat van trobar el mateix document en l’escorcoll del domicili de Juan Martínez Grasa, col·laborador d’ACODAP, en un “plec” de denúncies preparades per a ser interposades. Una mera “plantilla” –sense el segell de l’entitat ni dades de contacte– creada per “fabricar els documents bancaris que acompanyen les denúncies en què s’imputa a diferents persones la titularitat de depòsits en entitats bancàries situades en paradisos fiscals”, segons la interlocutòria.

L’“ardit” de Presencia “per a guanyar diners”

Així doncs, el magistrat de l’AN considera que l’associació de Presencia s’erigeix “nítidament” en un “artifici, un ardit o engany, creat per guanyar diners mitjançant aportacions de persones que creuen que lluiten contra la corrupció”. “Es tracta, en conseqüència, d’una associació creada per delinquir”, postil·la.

Les perquisicions es van iniciar el 2022 arran d’una denúncia de la Fiscalia contra Presencia per un presumpte delicte contra les altes institucions de l’Estat. El ministeri públic enumerava les injúries o calúmnies contra un expresident del Govern, ministres de l’actual executiu de Pedro Sánchez, el president i vocals del Consell General del Poder Judicial, el fiscal general de l’Estat, el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, magistrats del TS, fiscals, diputats o president autonòmics, “entre molts altres càrrecs”. Les faules difoses per ACODAP atribuïen a la llarga llista de càrrecs públics la “possessió de quantitats de diners en depòsits situats en paradisos fiscals”.

No obstant això, la investigació “ha permés conéixer l’existència d’una trama molt més complexa”. El jutge considera Presencia el “vèrtex” de la pretesa organització criminal, una “estructura exclusivament encaminada a l’enriquiment il·lícit propi i d’alguns dels membres més pròxims de l’organització mitjançant la difusió de notícies falses”. ACODAP també va arribar a insinuar la “pretesa psicopatia no diagnosticada” del jutge instructor de la causa en un escrit presentat per Fernando Presencia davant el Consell General del Poder Judicial.

El ‘modus vivendi’ de l’exjutge: 188.722 euros en aportacions

El ministeri fiscal recorda que, una vegada separat de la carrera judicial, Presencia “mancava de cap ingrés”. Així doncs, la seua imatge de “paladí” de la lluita contra la corrupció “no devia ser més que un fals reclam per a atraure aportacions i donacions anònimes”.

El jutge considera que Fernando Presencia ha convertit la “pseudoassociació” en un modus vivendi i xifra els ingressos d’ACODAP: 188.722 euros en un compte en què l’únic autoritzat és el magistrat expulsat de la carrera judicial. D’aquests fons, Presencia hauria abonat despeses “aparentment d’índole privada” de 22.500 euros en pagaments amb targeta i d’11.730 euros en retirades en caixers, segons un informe de l’UCO. Alberto Royuela hauria disposat de 27.200 euros del mateix compte bancari.

La Fiscalia, per part seua, titla l’actuació de Presencia d’un “mer artifici, gens real” i una “ficció” en què “el delicte és la medul·la de la seua essència”. No obstant això, segons abunda el jutge Gadea, “malgrat tots els esforços que s’han fet per mitigar aquesta situació, l’organització o grup criminal investigat continua operant cada dia amb total impunitat”. ACODAP, que continua “amb la mateixa estratègia de publicació de notícies falses” i amb un nou domini en Internet, continua recaptant fons en un compte corrent obert a Lituània i a través de Bizum.