‘La façana de l’horta’: així és el corredor entre Campanar i Benimàmet que proposen els veïns com a alternativa al parc aquàtic de Bioparc

Un corredor verd que servisca de connexió entre Campanar i Benimàmet i de transició entre l’horta i la ciutat. Així és ‘La façana de l’horta’, el projecte que ha presentat la plataforma ‘La taula per la Partida’ integrada per diferents associacions veïnals i culturals de tots dos barris.

La proposta naix com a alternativa per als antics terrenys de la partida del Pouet, adjacents al Bioparc, on l’empresa gestora del parc, Rain Forest, va projectar un parc fluvial d’aventura en uns terrenys de 30.000 metres quadrats ambientat en els temples d’Angkor, una regió de Cambodja.

La iniciativa veïnal, elaborada en col·laboració amb l’estudi ZUMO Arquitectos, busca guanyar espai urbà per a nous usos ciutadans. Així doncs, davant dels problemes de “malbaratament hídric o cost econòmic” que, segons la plataforma, s’identifiquen en el parc fluvial, la seua proposta està basada en la “sostenibilitat ambiental i econòmica”.

A més, el projecte es presenta en clau de ciutat, ja que incorpora al seu plantejament tota l’ordenació de la façana est de l’horta de Campanar i Benimàmet, generant un corredor verd.

Sobre els equipaments que inclourà l’espai, destaquen carrils bici, zones de meditació, berenadors, horts urbans, zones amb barbacoa, jocs infantils d’aigua i espais esportius. A més s’han previst àrees per a la biodiversitat amb l’objectiu de fomentar la creació d’ecosistemes i fauna auxiliar i una zona d’equipaments rurals i agraris amb un depòsit d’aigua per a la càrrega de tractors.

També es proposen equipaments culturals mitjançant la restauració del conjunt d’alqueries del Pouet, que daten del segle XV, en concret, un museu de la memòria de l’horta, aules polivalents i magatzems i espais per a agricultors.

El conjunt està integrat per l’Alqueria del Rei, que és la principal, una altra que és un edifici annex dedicat a la fabricació de telers i seda, i un conjunt de construccions que a l’origen eren barraques, que és el que es coneix com la casa de Figuerols.

Fonts de la plataforma veïnal han informat que ja han presentat el projecte tant a l’alcalde, Joan Ribó, com a la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i al vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L’empresa Rain Forest va presentar a l’octubre del 2019 la seua proposta de parc fluvial a l’alcalde Joan Ribó, encara que des de llavors poc més s’ha tornat a saber de la iniciativa fins que l’11 de gener passat, la vicealcaldessa va instar la companyia que “reformule el projecte del parc aquàtic cap a un projecte més verd i sostenible, en línia amb el desenvolupament de grans pulmons verds que necessita la ciutat” i va afegir que “hui, en el marc de l’emergència climàtica que estem travessant, aquest projecte és inviable”, cosa que obri la porta a altres iniciatives com la presentada per la plataforma veïnal.