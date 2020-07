La factura del coronavirus: El Govern valencià gasta 173,3 milions d’euros addicionals en personal sanitari

La pandèmia del coronavirus ha obligat les administracions a servir-se de la contractació extraordinària per a fer front a les necessitats imprevistes de l’alerta sanitària. En el cas de la Generalitat Valenciana, malgrat el dèficit de finançament que pateix la Comunitat des de fa anys, s’ha fet una inversió extra només en personal de 173,3 milions d’euros.

Així ho han confirmat a elDiario.es fonts de la Conselleria de Sanitat, que han informat que la plantilla de les institucions sanitàries s’han reforçat amb més de 9.000 contractacions, fins al moment, amb la finalitat de continuar garantint una atenció sanitària adequada durant la pandèmia.

Les contractacions que s’han dut a terme per a fer front a la COVID-19 durant aquests mesos ascendeixen a un total de 5.578, que s’han prorrogat fins al 30 de novembre de 2020.

D’altra banda, s’ha enfortit la plantilla per atendre les necessitats d’efectius derivats del període vacacional amb la finalitat de garantir el gaudi del descans del personal.

Per fer-ho, en el marc del Pla de Vacances s’ha contractat 3.437 professionals: 354 a la província de Castelló, 999 a la província d’Alacant i 2.038 a la província de València. Pel que fa al Pla de Reforços, ja s’han formalitzat 162 contractes: 34 a la província de Castelló, 37 a la província d’Alacant i 91 a la de València.

A més, els centres ja s’han reforçat amb un total de 1.008 professionals amb l’objectiu de dur a terme les tasques de rastreig de contactes. Aquesta xifra podria arribar fins a 1.210 contractes en cas que calguera.

Del total de les contractacions, 4.059 corresponen a atenció especialitzada, 1.373 a atenció primària i la resta a salut pública, serveis centrals i altres departaments.

Pla de Contingència

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar fa poc que el Pla de Contingència contra la pandèmia elaborat per la Conselleria de Sanitat inclou “elements fonamentals” que ja són una realitat, com l’esmentat augment de personal o el reforç, amb 400 respiradors, per arribar a 1.200 en les unitats de cures intensives (UCI).

A més, el cap del Consell, que va destacar la importància de la detecció precoç de la COVID-19, també va subratllar que la Comunitat Valenciana és l’autonomia que més rastrejadors té, “un total de 1.008, ampliables a 1.200” i “la capacitat de fer fins a 14.000 PCR diaris en cas que calguera”.

Uns altres dels aspectes del Pla són l’ampliació i avanç de la campanya de vacunació de la grip; l’existència d’hospitals auxiliars en cadascuna de les províncies de la Comunitat, amb una capacitat màxima de 1.580 llits; la compra de 200 milions d’unitats de material sanitari de protecció, ja disponible o encarregat, i l’ampliació de la xarxa d’alerta del virus a partir d’aigües residuals en els principals municipis.