Falles sostenibles a València: nou tipus de monument de suro reciclat en una experiència pionera

“Hem apostat per aquest material juntament amb el nostre artista Mario Pérez, que ens el va oferir, perquè, a pesar que és el doble de car que el suro normal, ens sembla important el fet que, com que està confeccionat amb material vegetal reciclatge, es redueix sensiblement l’empremta de carboni i quan cremar ja no deixa anar un fum tan negre, sinó que és més blanc i no fa olor de material químic”. Així explica Pepe Domínguez, membre de la directiva de la històrica falla del Peu de la Creu de València, situada al barri de Velluters, els motius que els han portat a ser la primera comissió de la història a fer tota la seua falla infantil de suro vegetal.

“Ens gastarem 5.000 euros en el monument, hem assumit el cost, perquè es tracta de la menuda, però fer tota la gran d’aquest material, almenys per a nosaltres, és inassumible econòmicament, perquè en aquests moments aquest material és molt més car que el convencional i es dispararia el preu en molts milers d’euros”, afirma Domínguez.

De fet, saben a través del fabricant que algunes falles sí que han optat per aquest suro vegetal per a elaborar ninots solts, però no una falla sencera, com han fet amb la infantil.

L’artista, Mario Pérez, comenta que l’empresa Knauf Industries amb què treballa li va oferir aquest nou material que es diu NeoPS: “Visualment és igual que el suro tradicional, però en compte de tindre base de petroli, està fet a partir d’excedents de neteges de jardins, és a dir, branques o fulles, per la qual cosa quan cremar fa menys fum i no fa pudor”.

NeoPS obté l’estiré dels residus vegetals després d’un procés químic que permet extraure aquesta molècula sense dependre de plantacions agrícoles, i, per tant, sense afectar l’ecosistema. A partir d’aquest moment, el procés de producció és similar al del poliestiré expandit.

Segons explica, “si aquest producte tinguera un preu més reduït i s’estenguera, realment només quedarien les pintures i els vernissos per a tindre unes falles pràcticament ecològiques, si isqueren productes en aquesta línia els oferiria també”.

Pérez considera que la consciència ambiental “està estesa per la resta dels companys del gremi d’artistes fallers, si hi haguera productes, encara que foren una mica més cars, però que no contaminaren, s’usarien, perquè els artistes respirem tots aquests productes mentre treballem i som els primers interessats, perquè millorarien les nostres condicions de treball”.

La palla d’arròs ha sigut un altre dels materials amb què s’ha explorat de manera pilot l’elaboració de ninots, encara que de moment el seu ús no s’ha generalitzat. La Universitat Politècnica va desenvolupar el 2017 un projecte per a introduir aquesta matèria en els monuments i solucionar el problema ambiental que suposa cremar-la en els camps.