La fallida Bancaixa va injectar 63 milions a una societat de l'empresari detingut per a una pilota urbanística en els terrenys de la Fórmula 1

El promotor urbanístic Jaime María Febrer, detingut en el marc de la segona fase de l’operació policial pel cas Azud, compta amb una llarga llista de càrrecs societaris. Una de les firmes clau de l’empresari investigat és Acinelav Inversiones SL, actualment extingida, que tenia terrenys adquirits per 300 milions d’euros. Els terrenys estaven afectes a l’àmbit d’actuació del sector NPR4-GRAU, dins del pla parcial del Grau.

Més de 100.000 metres quadrats adquirits el 2006, arran de la retirada de depòsits de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) i pels quals discorreria gran part del circuit de Fórmula 1 de València, un dels grans esdeveniments impulsat per la Generalitat i l’Ajuntament de València durant l’època en què Rita Barberá era la totpoderosa alcaldessa i Francisco Camps liderava l’executiu autonòmic. Un any després, l’empresa va cedir els terrenys a l’Ajuntament.

La firma estava participada per Construcción Valencia Constitución (amb un 20,4% de les participacions), la promotora de Jaime María Febrer, detingut en l’operació policial. També per Lubasa (amb el mateix percentatge), el responsable de la qual va ser un finançador confés del PP, o Pavasal (amb una participació més menuda), investigada en el marc del cas Taula. La societat Bankia Habitat SL tenia el 25,4% de les participacions.

Els responsables de la societat estimaven en els últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil abans de l’extinció que la urbanització dels terrenys que posseïa, atés l’expedient, seria de cicle llarg. La firma va rebre un préstec sindicat per un import global de 240 milions d’euros per a l’adquisició dels terrenys per part de les entitats BBVA, Santander, Banc de València, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) i per Bancaixa, la filial de la qual Bankia Habitat SL participava en Acinelav Inversiones SL.

Bankia Habitat, la matriu de la qual participava també en Valmor, la impulsora del circuit de Fórmula 1, va posar 63 milions d’euros que abans de l’extinció de l’empresa propietària dels terrenys va traspassar a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), convertint els fons que van servir per a adquirir els terrenys en un altre granet d’arena del gran daltabaix que va suposar la socialització de les pèrdues dels excessos immobiliaris i bancaris lligats a la bambolla immobiliària i dels grans esdeveniments.