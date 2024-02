La Federació no descarta València com a seu del Mundial 2030, malgrat la negativa del València CF a firmar el contracte

Està definitivament descartada València com a possible seu del Mundial del 2030? Aquesta és la pregunta que s’han fet aficionats i empresaris dels diversos sectors vinculats al turisme des que el València CF va anunciar dijous passat 22 de febrer la seua negativa a firmar el contracte d’adhesió amb la FIFA pel qual es comprometia a finalitzar el nou estadi per a acollir partits de la màxima competició continental. Uns contractes que, no obstant això, sí que van firmar tant l’Ajuntament de València com la Generalitat Valenciana.

La resposta de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a preguntes d’elDiario.es ha sigut categòrica en la línia que no es pot donar per descartada a hores d’ara la capital valenciana, ja que encara hi ha marge de temps: “S’ha ampliat el termini per a presentar la documentació a l’RFEF i està parlant-se amb FIFA de les condicions que van exigir a les ciutats candidates per a ser seus. S’analitzarà cas per cas. Per tant, res està tancat”, han assegurat des de l’organisme.

Amb tot, els terminis no són il·limitats, és més continuen sent bastant ajustats, ja que la idea de la RFEF era tindre a punt tota la documentació de les seus el mes d’abril o de maig a tot estirar de manera que al juny ja tinga clar quines són les ciutats que compleixen i quines no. Això donaria marge, almenys en un primer moment, per a conéixer la resolució judicial sobre la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) i sobre la denegació de la pròrroga, els recursos de la qual es dirimiran de manera conjunta el pròxim 6 de març, per la qual cosa el més normal seria que aquest mes mateix es coneguera la sentència. Aquest és un dels nucs gordians clau per a un possible desbloqueig de la situació, segons han traslladat les autoritats de les institucions valencianes a la Federació. El que sí que és segur és que la firma del club propietari de l’estadi, juntament amb la de les administracions, és imprescindible. Vençut el termini, si el València CF manté la seua negativa, la ciutat quedaria definitivament descartada.

Com va informar aquest diari, dimecres passat 21 de febrer l’Ajuntament de València va aprovar una moció amb dos punts. El primer, secundat per PP, Vox i Compromís (el PSPV s’hi va abstindre), implica fer una auditoria del projecte del nou estadi presentat pel València CF per saber-ne el cost real i demanar al club garanties per aquest import. El segon, secundat pel PP i Vox, suposa no prendre cap decisió quant a l’aprovació eventual dels beneficis urbanístics en favor del club fins a conéixer la sentència sobre l’ATE ,que es dirimeix el 6 de març.

Aquest nou full de ruta no s’havia comunicat prèviament al club, que continuava esperant la llicència d’obres després de presentar les certificacions pertinents per a aquest primer trimestre, tal com va anunciar l’alcaldessa de València, María José Catalá, així com l’aprovació en el ple de les fitxes urbanístiques amb què en la pràctica recuperaria el patrimoni perdut amb la caducitat de l’ATE. Uns actius amb què el València CF pretén finançar les obres, juntament amb el préstec de CVC de la Lliga.

Després de l’aprovació de la moció en el si de l’Ajuntament, la reacció del màxim accionista del club, Peter Lim, va ser contundent. El València CF va traslladar a la Generalitat Valenciana que, davant la incertesa creada amb aquest nou escenari, no es donaven les condicions perquè el club firmara el protocol amb la FIFA perquè la ciutat optara a ser seu del Mundial del 2030. Fonts del club van recordar a aquest diari que fins ara, pel que fa a la candidatura, el València CF havia complit tots els compromisos que se li havien sol·licitat, però que, davant la inseguretat jurídica generada, no poden firmar un contracte amb un tercer sense saber amb certesa quan disposaran de la llicència d’obres i dels actius urbanístics. Fins i tot podrien incórrer en sancions en cas d’incompliment.

El club va perdre el control d’aquests actius urbanístics amb la caducitat anticipada de l’ATE decretada per la Generalitat Valenciana, però podrà recuperar-los a efectes legals si la justícia li dona la raó en el litigi o si el ple de l’Ajuntament aprova en primera instància les fitxes urbanístiques, la part que dona vigència al nou planejament i que s’inclourà en el conveni que posteriorment han de firmar el club i el consistori. El club exigeix l’aprovació de les fitxes per a reprendre les obres, però per a això s’han d’aprovar en el ple per majoria absoluta de 17 regidors. De moment, només el PP, amb 13, està per la faena.

En virtut d’aquestes fitxes que van acordar l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV amb el club el gener de l’any passat, el València CF recuperaria els 40.000 metres quadrats de sòl terciari situats en la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes una vegada abonara a l’Ajuntament els 9,8 milions d’euros del cost del pavelló esportiu de Benicalap, i tornaria a disposar dels 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial i de 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó una vegada haja acabat les obres del nou estadi.