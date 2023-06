Feijóo beneeix els pactes amb Vox com el del PP valencià: “Respectem el desig de canvi i avalem la governabilitat”

El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, justifica l’entrada de l’extrema dreta en els governs autonòmics i les institucions com una manera de “garantir la governabilitat”. El dirigent popular ha acusat el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de “demonitzar” els pactes del PP amb Vox, assegurant que és una estratègia per a injectar “por” a la població amb vista als comicis.

Feijóo ha clausurat dimarts a València un acte del partit sobre sanitat, en què ha exposat el seu programa de Govern i en el qual ha beneït l’acord de Carlos Mazón amb Vox per a presidir la Generalitat Valenciana. Dilluns el parlament valencià celebrava la sessió constitutiva i atorgava la presidència de la cambra a Vox amb els vots del PP, un dels punts de l’acord de govern entre totes dues formacions. El líder popular ha posat com a exemple el pacte de Mazón, un dia després que Santiago Abascal considerara que és un bon model per a Espanya: “Governarem per a tots en els governs de les comunitats autònomes, com farà Carlos Mazón per al conjunt de la població de la Comunitat Valenciana”, ha manifestat el dirigent popular.

En un intent de “tranquil·litzar” la població, el líder dels populars avança que els acords en les diferents comunitats autònomes donaran lloc a “governs proporcionats als resultats electorals en cada comunitat autònoma” i assegura que el partit no renunciarà a la seua essència pel fet de governar en coalició amb l’extrema dreta. “Estigueu tranquils. No renunciarem mai als nostres principis. Respectem el desig de canvi i garantim la governabilitat, amb governs proporcionats ajustats als resultats en cada comunitat”, ha insistit. Per contra, ha criticat el pacte de govern que va portar Sánchez a la Moncloa, titlant-lo de “frankenstein” i l’ha acusat de “pactar amb el màxim populisme i extremisme d’Europa”.

Per part seua, el futur president del Govern valencià, Carlos Mazón, ha assegurat que “un dels desastres i col·lapses més grans a Espanya” és el de la sanitat valenciana, malgrat la reducció de les llistes d’espera i l’augment de places estructurals, i ha insistit que “s’acabe el prejudici ideològic i lingüístic”. El líder del PP ha tornat a instar Ximo Puig, president de la Generalitat en funcions, que el PSPV accelere la constitució del grup parlamentari i la investidura: “Isca de la butaca, no s’eternitze més, faça cas al que han dit els ciutadans. No prolongue això, no prenga més decisions en funcions que després poden ser irreversibles”, ha di

