Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana esquiva el seu propi conveni per ascendir tècnics sense formació universitària

“Pel que fa a la selecció del personal directiu, no s’observa evidència en els expedients que les designacions s’hagen dut a terme per mitjà de processos amb publicitat que garantisquen la lliure concurrència dels candidats. Així mateix, no s’ha pogut verificar la definició prèvia dels perfils idonis, amb indicació dels seus criteris de solvència, experiència, capacitat de lideratge, capacitat de comunicació i negociació, formació en igualtat de gènere, coneixement d’idiomes o altres criteris i altres qualitats professionals específics relacionats amb les funcions assignades”.

L’informe d’auditoria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) emés per la Intervenció General de la Generalitat corresponent a l’exercici 2019 (complet al final de la informació) es pronuncia així amb relació a la política de selecció del personal directiu.

El document afig que “els expedients de contractació del personal directiu no tenen tots els informes preceptius i vinculants de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector públic per a l’establiment de retribucions de personal directiu requerits per l’article 30.4 de la llei de pressupostos de l’exercici auditat”.

Malgrat aquests advertiments, que no són nous, fonts sindicals d’FGV han denunciat a elDiario.es que han sigut diversos els nomenaments de càrrecs directius sense complir els requisits establits en el conveni col·lectiu mateix i posen com a exemple l’últim cas.

Es tracta de Pablo García García, que ha promocionat de tècnic de l’Àrea de Seguretat en la Circulació, lloc a què va accedir després de l’accident del metro del 2006 per nomenament de la gerent llavors, Marisa Gracia, a cap de la mateixa àrea per cobrir la jubilació parcial del cap anterior, Juan Ramón Torres Escudero, que tampoc complia els requisits, segons les mateixes fonts.

Aquest ascens ha sigut aprovat per l’actual gerent d’FGV, la socialista Anaïs Menguzzato, sense que García tinga la titulació universitària requerida i implica un augment de sou important, ja que passa de cobrar 44.000 euros a uns 66.000 euros.

Fonts d’FGV asseguren que “la cobertura de llocs de prefectura en FGV ve establida en el conveni col·lectiu”. Amb caràcter general, “s’estableix la necessitat de titulació per a poder accedir a aquests llocs”. No obstant això, “el mateix conveni col·lectiu vigent preveu la possibilitat d’eximir del requisit de la titulació a qui tinga una antiguitat en l’empresa anterior al 2005”. En el cas concret, “la trajectòria professional i l’experiència de la persona designada avalen el seu nomenament”.

No obstant això, les organitzacions sindicals no ho veuen així i asseguren que el conveni eximeix de requisits addicionals als exigits per als directius, cosa que no exclou per exemple l’obligatorietat de tindre títol universitari. En concret, la disposició transitòria primera del conveni diu: “Per a la promoció interna dels treballadors que el 21 de juliol de 2005 conformaven la plantilla d’FGV, no se’ls exigirà cap requeriment de titulació addicional als quals pogueren derivar-se de les específiques requerides per a ocupar alguns posats/categories dels blocs competencials anteriors, segons els acords que els regulen”.

Les mateixes fonts han indicat que han remés requeriments tant a la direcció de l’empresa pública com a la mateixa consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, sense que de moment hi hagen intervingut.