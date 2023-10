El festival Sindokma homenatja les pioneres en el periodisme i les dones escriptores

El festival del llibre de València Sindokma reuneix del 13 al 15 d’octubre en el Centre Cultural La Nau 40 editorials i segells independents en la huitena edició. El certamen homenatja el llegat de dones periodistes i escriptores, i la visibilitat de les violències sobre la infància.

“És un homenatge a les moltes dones periodistes que es van incorporar a l’ofici al final dels setanta i el començament dels huitanta. No estaven encara en els llocs directius, però eren magnífiques reporteres”, apunta Javier Valenzuela, un dels autors que obrirà l’edició. Valenzuela presenta la seua novel·la Demasiado tarde para comprender, en la primera jornada, a tall d’inauguració del festival.

“Em vaig trobar amb gent que havien eixit llançades del conflicte armat com a meteorits i vagaven sense rumb per selves i pobles. M’hi vaig trobar xiquets somrients que havien sigut abusats, amb bebés nouvinguts que eren fills de xiquetes lliurades en adopció díhuit anys abans i que, poc després d’eixir de l’orfenat, van quedar embarassades i van donar el seu bebé de nou”, ressalta Raúl Gómez-Zurdo, en referència a Serpientes de fuego, la seua primera novel·la, que serà igualment presentada en el marc del festival en la tercera jornada del diumenge.

Aquestes dues temàtiques, relacionades amb el llegat de dones periodistes i escriptores, i amb la crua violència que encara continua exercint-se en l’àmbit de la infància, destaquen entre l’ampli nombre d’activitats que nodreixen aquest festival del llibre pioner a València. La figura de l’escriptora Elena Quiroga –-segona dona a entrar en la Reial Acadèmia Espanyola, després de Carmen Conde, en 1984– serà posada en relleu en una altra de les sessions de Sindokma, per part de la directora editorial Raquel Bada, la directora artística Laura Boufalc i la coeditora Lucía Navarro.

Deia l’escriptor i filòsof italià Mirko Badiale: “En cada xiquet s’havia de posar un cartell que diguera: Tracteu-lo amb cura, conté somnis!”. Somnis, moltes vegades, convertits lamentablement en tràgics malsons. Per a tractar un tema tan espinós, el festival obrirà la jornada de dissabte amb una trobada que porta per títol eloqüent: “Visibilitzant les violències sobre la infància”, amb Amelia Díaz (editora d’Unaria Ediciones), Luciana Reis (Batidora Ediciones i psicòloga), les escriptores Claudine Bernardes, Glòria Castañares i Mari Carmen Castillo.

L’homenatge de Javier Valenzuela a aquestes dones periodistes dels anys 80 tindrà lloc a l’Aula Magna de La Nau divendres a les 19.30, acompanyat en la presentació de la seua novel·la Demasiado tarde para comprender (Huso, 2023) –títol agafat d’un dels versos de la cançó La chica de ayer, de Nacha Pop– per l’escriptor Alfons Cervera i la directora de l’Aula de Narratives de la Universitat de València, Cristina García Pascual.

Raúl Gómez-Zurdo, per part seua, va un poc més enllà d’aquesta violència genèrica contra els xiquets i es planteja una qüestió que bé podria travessar bona part de la literatura concitada en Sindokma: “La novel·la naix d’una necessitat molt profunda de comprendre la ment i el dolor humans. D’una pregunta íntima: Per què, buscant la felicitat, acabem causant tant de dolor?”.

Per a parlar d’aquesta frontera entre el bé i el mal, que el mateix Gómez-Zurdo assegura que no està gaire ben definida “i que nosaltres la voregem de continu, endinsant-nos a vegades en terrenys molt foscos”, el festival acull una trobada amb el seu autor, que estarà acompanyat per José Ramón Alarcón, membre del consell editorial de la revista d’arts visuals i cultura contemporània MAKMA, entitat organitzadora, juntament amb APACC (Associació de Professionals per a l’Acció Cultural Contemporània), de Sindokma.

A més d’aquestes dues grans línies temàtiques, hi haurà diverses presentacions de llibres, la celebració del desé aniversari de la revista Exile SH Magazine –amb Juanjo Mestre i Chals Roig, dos dels seus fundadors–, la posada en valor de l’espai artístic MOA d’Alarcón –amb Marisa Giménez al capdavant–, l’edició de teatre i posada en escena, a càrrec de l’editora Conchita Piña (Ediciones Antígona) i membres d’AVEET, així com la presentació del fotollibre Europa (Dossier Industries), d’Ignacio Evangelista, a qui acompanyarà el fotògraf i docent en l’EASD, Rafael Garay.

Sindokma comptarà amb la presència de mig centenar d’autors i artistes que nodreixen el cronograma d’activitats de les tres jornades d’un festival el cartell del qual és obra d’Irma Arribas. L’autora l’explica així: “La idea/imaginari de les mans obertes (com a llibre referit a la mà que escriu, a la mà que rep, a la vida) proposa un joc semiòtic en què l’autor/a escriu un text (les mans obertes del que escriu) que parteix del seu imaginari, però que ofereix al públic”.

El festival, fet en col·laboració amb el Centre Cultural La Nau, el Vicerectorat de Cultura i Societat i l’Aula de Narratives de la Universitat de València, la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana, el Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la UPV i Cervezas Alhambra, disposarà d’una àmplia programació de presentacions, activitats, taules redones i tallers infantils i juvenils, a tall de formulació de continguts a través dels quals comunicar la idiosincràsia dels projectes editorials i artístics presents en Sindokma.