FGV impulsa la connexió de Dénia a Gandia mitjançant tramvia davant la desídia del Govern amb el tren de la costa

La Línia 9 del TRAM d’Alacant que transcorre entre Dénia i Benidorm es va posar en funcionament dilluns després d’una mica més de sis anys d’obres i actuacions destinades a modernitzar el traçat i a millorar-ne la seguretat, termini en què la connexió s’oferia amb autobús. La Generalitat ha invertit en el condicionament de la línia 150 milions d’euros. El president Ximo Puig va participar en el viatge inaugural, que va fer el recorregut des de Teulada fins a Dénia, acompanyat per la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt i la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato.

En l’estació de la capital de la Marina Alta els esperaven membres de la corporació municipal de Dénia, representants dels sectors econòmic i social de la ciutat i autoritats comarcals, entre altres convidats.

L’alcalde Vicent Grimalt va destacar que “és un dia molt important per a la Marina Alta i la Baixa”, ja que entra en funcionament de nou la connexió ferroviària “que vertebra totes dues comarques” i, que permet, a més, l’enllaç amb Alacant.

El president Puig ha aprofitat l’acte celebrat a Dénia per a anunciar que en les pròximes setmanes es publicarà l’anunci de licitació de l’estudi informatiu del nou TRAM entre Dénia i Gandia, un projecte impulsat des de la Generalitat que busca comunicar les principals capitals costaneres i turístiques davant la falta de concreció per part del Govern per a posar en marxa el denominat tren de la costa.

Puig també va fer pública la rebaixa del 50% en els preus del transport públic de la Generalitat Valenciana, que s’aplicarà a partir de l’1 de febrer i estarà vigent durant el primer semestre de 2023.

En el transcurs de l’acte, el president va destacar l’esforç inversor de la Generalitat per oferir un transport públic “cada vegada més accessible” i ajudar la ciutadania a fer front a l’efecte de la inflació, i ha assegurat que, amb el Bo 10 del TRAM, el viatge inaugural de l’L9 fet dilluns entre Teulada i Dénia tindrà un cost de 40 cèntims.

Per la seua part, la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, va destacar l’“aposta decidida” de la Generalitat per un model de transport públic col·lectiu i “més sostenible”, perquè “només així aconseguirem que els usuaris puguen, de la manera més àgil possible, desplaçar-se d’una manera sostenible i deixar el cotxe a casa”, a més de “millorar la vertebració territorial i lluitar contra el canvi climàtic”.

La recuperació de la Línia 9 del TRAM d’Alacant que transcorre entre Dénia i Benidorm ha suposat una inversió de 150 milions d’euros amb la finalitat de modernitzar el traçat i restablir la comunicació entre els huit municipis de la Marina Alta i la Marina Baixa units a través de la xarxa de transport d’FGV.

En concret, l’últim tram de l’L9 posat en servei dilluns ha permés renovar el traçat entre Gata de Gorgos i Dénia i tramviaritzar la línia al llarg de la ciutat. El projecte ha possibilitat integrar urbanísticament les vies, transformar els passos a nivell en cruïlles amb semàfors i eliminar els murs que tancaven les vies, acabant així amb la divisió que suposava el trenet, que tallava Dénia pel seu costat sud. A més, s’han condicionat els tallers del TRAM en l’estació de Dénia, imprescindibles per al manteniment dels nous trens duals.

La Línia 9, va subratllar Torró, “donarà servei a més de 300.000 habitants, una xifra que ascendeix a quasi 800.000 usuaris potencials a l’estiu”.