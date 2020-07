FGV sanciona 18 viatgers al dia per colar-se sense bitllet en el metro i en el tramvia de València

Metrovalència va registrar l’any passat un índex de frau del 3,05%, superior al registrat el 2018 quan va ser d’un 2,69%. A Alacant aquest índex es va situar en un 3,46% el 2019.

Aquest percentatge representa la mitjana dels viatgers de les diferents línies en servei que accedeixen de manera irregular als trens i tramvies i que són detectats en els controls que de manera constant du a terme Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Fonts de l’entitat han informat que, com a conseqüència d’aquestes intervencions, FGV va emetre el 2019 en la xarxa de Metrovalència un total de 6.799 denúncies a viatgers que no disposaven del títol de transport corresponent, és a dir, 18 al dia, la qual cosa suposa un descens del 15% respecte del 2018.

La quantia de la multa ascendeix a 100 euros. Les persones a qui se’ls imposa aquest suplement de 100 euros tenen un termini de pagament de 30 dies naturals, amb el descompte del 50% dins dels primers 15 dies.

Una vegada superat aquest procés, i en cas d’impagament, es presenta per part d’FGV la denúncia corresponent per estafa. Tant l’Audiència Provincial de València, com la d’Alacant, venen considerant, en la majoria de les seues sentències, com a autors d’estafa els viatgers que utilitzen els serveis d’FGV sense títol de transport vàlid, i confirmen així els pronunciaments judicials dels jutjats d’Instrucció.

Els suplements emesos corresponen a persones que viatgen sense el títol de transport, no l’han validat a l’entrada, el títol no compleix les condicions de validesa, té un contingut il·legible totalment o parcialment, ha caducat o correspon a una zona diferent de la del viatge dut a terme.

Al seu torn, es considera frau el de les persones que viatgen amb una targeta de transport personalitzada suplantant el titular o contravenint qualsevol altra norma d’ús, així com dels que han recarregat el seu títol de transport en una targeta sense contacte de manera fraudulenta.

Tancament d’estacions contra el frau

La Generalitat ha adjudicat fa poc la redacció dels projectes de construcció dels nous accessos en estacions en superfície de Metrovalència i TRAM d’Alacant per import de 208.120 euros, IVA inclòs.

A Alacant, les estacions incloses en els treballs de redacció de projectes previstos són Goteta-CC Plaça Mar 2; Hospital La Vila; CC La Marina-Finestrat; Benidorm Intermodal; Garganes, Altea; Calp; Teulada i Gata de Gorgos; La Illeta; Lucentum i la Vila Joiosa.

Les estacions de la xarxa de Metrovalència en què s’ha plantejat un accés nou són Torrent; Picanya; Sant Isidre; Rafelbunyol; Burjassot; Canterería; Burjassot-Godella; Paterna; Campament; Godella; Montcada; Rocafort; Massarrojos; Meliana; Massamagrell; Almàssera; Foios; Museros; Albalat dels Sorells; la Pobla de Farnals; la Canyada; l’Eliana; Llíria; Benaguasil 1 i 2; Picassent; Carlet; Alginet; l’Alcúdia; Alberic i Castelló de la Ribera.

FGV ha plantejat aquestes actuacions després de la realització de nous accessos en estacions com Empalme, Marítim-Serradora i Paiporta, que van implicar la realització d’obres de tancament i la instal·lació d’equips de validació.

Amb aquesta mena d’actuacions l’empresa pública ha aconseguit l’objectiu plantejat de disminuir els índexs de frau, així com controlar els transbords i millorar la seguretat del pas per als vianants entre andanes.

Igual que en intervencions ja fetes, els nous accessos seran controlats mitjançant equipaments de peatge, en concret equips de validació, que impediran l’accés a les estacions a les persones desproveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a viatjar.