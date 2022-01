Fins a 18 vaixells fondejats davant de l’Albufera per a accedir al port de València: els veïns del Saler denuncien la contaminació

“És el que té la globalització, beneficis per a uns pocs i la contaminació que generen per a la majoria”. Així d’indignats s’han mostrat des de l’associació veïnal de la Devesa del Saler després d’un cap de setmana en què s’han generat llargues cues de megavaixells per accedir al port de València davant de les platges del Parc Natural de l’Albufera, un d’ells amb una antiguitat de 24 anys.

En concret, la paralització de l’activitat portuària el dia 31 de desembre a la vesprada amb motiu de la nit de cap d’any va fer que el dia 1, en què no s’opera, s’acumularen fins 18 portacontenidors al voltant de les aigües protegides. A mesura que s’ha anat recuperant l’activitat, els vaixells han anat accedint-hi, encara que dilluns al matí eren 12 els que romanien fondejats.

L’entitat veïnal va destacar en les seues xarxes socials que aquest fet ha coincidit amb un episodi de concentració de partícules PM 2,5 en suspensió l’origen de les quals és causat pels motors de combustió de tota mena. També la plataforma Litoral per al Poble va alertar de la capa de pol·lució amb un vídeo (vegeu el tuit).

Lo oscuro encima del horizonte es veneno pic.twitter.com/BQUt5wF625 — El litoral per al poble (@LitoralxAlPoble) 2 de enero de 2022

Segons la pàgina web de la Conselleria d’Emergència Climàtica que ofereix les dades de les diferents estacions de mesurament d’aire en temps real, dels 11 dispositius situats a la ciutat de València, dilluns al matí set van oferir nivells de qualitat de l’aire “desfavorables” per partícules PM 2,5: els dos situats al port de València, el de l’avinguda de França, el del centre de la ciutat, el del Molí del Sol, el de la Pista de Silla i el de la Universitat Politècnica. Els dos del port amb un índex de 36 i 34, i el de l’avinguda de França, amb un índex de 40, van ser els que més PM 2,5 van registrar.

El de Natzaret i el de la conselleria mateixa no oferien dades, el del Bulevard Sud també va registrar qualitat de l’aire “desfavorable”, però per diòxid de nitrogen, i l’únic que donava una qualitat de l’aire “bona” era el de Vivers.

Preocupantes datos de contaminación atmosférica en las estaciones cercanas al puerto de Valencia.

2-1-2022, a las 22.00 h. pic.twitter.com/RV1qrdIaV1 — AAVV DEHESA EL SALER (@AavvSaler) 2 de enero de 2022

Fonts d’Emergència Climàtica van explicar que estan elaborant un informe per a determinar les causes de la concentració d’aquestes partícules i la seua possible relació amb la meteorologia que s’ha viscut aquests últims dies, així com els episodis de boira, ja que van comentar que ha passat el mateix en la majoria de les zones costaneres.

En la mateixa línia, fonts municipals del Servei de Qualitat de l’Aire van afirmar que tots els paràmetres estan dins del rang normatiu i que, per tant, no cal activar els protocols previstos en casos de contaminació: “Hi ha hagut un període prolongat sense pluges i ara s’ajunta que no hi ha vent i estem en un episodi anticiclònic típic que provoca que empitjore la qualitat de l’aire. La boina és més escandalosa que problema real”, van assegurar.