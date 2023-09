La firma de la ‘trama del fem’ reconeix que no queda rastre del pagament de 261.000 euros al cunyat de Rita Barberá

L’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá i un dels principals investigats en el cas Azud, va cobrar 261.000 euros de l’UTE Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet (l’Horta Sud), per pretesos serveis d’assessorament jurídic extern prestats entre març del 2005 i juny del 2006. No obstant això, no queda cap rastre del contracte. Es tracta de la mateixa mercantil que està immersa en una investigació sobre la ‘trama del fem’ i a què, en paral·lel, l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) de València reclama una indemnització de 5,9 milions d’euros per incompliments de contracte.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València manté investigats el director general de l’UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; al cap del Servei d’Ecoparcs, Javier Hernández de France, i l’excap de servei de l’Àrea Tècnica de l’Emtre, José Luis Vayá. Aquest últim participava, a través d’un testaferro, en l’empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que va facturar 10 milions d’euros a la concessionària de la planta, segons la denúncia de l’Emtre el 2018 davant la Fiscalia Anticorrupció.

L’escàndol de la ‘trama dels fems’ es va cobrar el cap del gerent de l’Emtre Eugenio Cámara, destituït el 2020 arran de la denúncia. Cámara, que té plaça en propietat en l’Emtre, va ser nomenat gerent durant l’època de l’edil popular Maria Àngels Ramon-Llin al capdavant de l’entitat i és gendre de l’ex-vicealcalde, Alfonso Grau, mà dreta de la difunta alcaldessa Rita Barberá i un dels principals investigats en el cas Azud, en què han aflorat els pagaments a Corbín.

Garrigues va cobrar 58.863 euros

No obstant això, part de la documentació sobre els abonaments al cunyat de Barberá han desaparegut, segons la resposta al requeriment de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per part de l’UTE Los Hornillos que consta en el sumari del cas Azud. “Tenint en compte que han transcorregut 14 anys des d’aquesta relació, no consta en els antecedents documentals de l’UTE ni el contracte de prestació de serveis ni documentació específica de les faenes fetes”, indica l’escrit del gerent.

A més, els investigadors de l’institut armat també demanaven a l’UTE Los Hornillos que identificaren els directius de l’empresa en les dates en què es van abonar els pagaments a José María Corbín. La resposta indica que el director de projecte, un “professional extern” que facturava els seus serveis a través d’una mercantil, era Carlos Fernández, un dels investigats en la causa de la ‘trama del fem’.

La firma explica que després de l’assessorament de Corbín, el seu despatx va ser substituït per Garrigues, que va cobrar 58.863 euros fins al 2008. La resposta al requeriment de l’UCO sí que aporta documentació sobre els treballs jurídics de Garrigues.