El fiscal anticorrupció en el primer judici del 'cas Taula': “Hi havia una caixa B del PP que pagaven els empresaris”

El fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, ha retratat la trama corrupta de Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', en l'exposició de les seues conclusions definitives durant el judici per la peça separada J del 'cas Taula' sobre el pagament de diverses campanyes electorals del PP per part d'Imelsa, l'empresa pública de la Diputació de València.

El representant del Ministeri Públic ha defensat els enregistraments, aportats per l'exsogre de Benavent i per la diputada provincial d'Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, que van servir per a iniciar la investigació del saqueig: “En cap cas els enregistraments per part d'interlocutors de converses amb altres persones suposa una vulneració de cap dret fonamental”, ha explica Pablo Ponce en resposta a l'estratègia de defensa del 'ionqui dels diners', qui després de més de sis anys de col·laboració amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i amb Anticorrupció, manté que ara que va manipular els àudios.

El fiscal ha recordat que les declaracions inicials del 'ionqui dels diners' al llarg de la instrucció “han gaudit de gran fiabilitat”. Les despeses electorals del PP en les eleccions del 2007 a Vilamarxant i a Montcada van ser abonades a través d'una empresa pantalla de Marcos Benavent, segons ha acreditat la investigació de l'UCO. “La festa no la va pagar el PP”, ha dit el representant del Ministeri Fiscal.

Ponce ha recordat l'arxiu “Caixa” de l'empresa Thematica Events SL, que els investigadors de la Guàrdia Civil van haver de desxifrar i ha desgranat la cronologia de la facturació de les signatures pantalla de Benavent amb els destins als quals era enviat com a presumpte recaptador de la trama: la Fundació Jaume II El Just i l'empresa pública Imelsa. El fiscal ha explicat que la manera de recuperar els diners que abona l'empresa de Benavent per a les campanyes electorals del PP és “unflar factures” i ha titllat a Imelsa de “societat pública el disseny de la qual és evidentment defraudar”. “Factures òrfenes de qualsevol expedient de contractació i de qualsevol tipus de contracte”, ha postil·lat.

L''ionqui dels diners', ha dit, “ja havia colonitzat” amb Juan José Medina, ex número dos d'Alfonso Rus també acusat en el 'cas Taula', la Diputació de València per a “comptar amb pressupost”. “Era molt senzill unflar factures, Imelsa mancava de qualsevol mena de control”, afirma el fiscal anticorrupció.

El representant del ministeri públic s'ha referit al paper del PP en la trama. “Si que hi ha caixa B, no perquè ho diga el fiscal, hi ha una sentència que diu que hi havia una caixa B de les eleccions del PP que estava sent pagada pels empresaris”, ha recordat Ponce, qui s'ha mostrat escandalitzat per la declaració, com a testimoni, del llavors gerent dels populars a València, José Antonio Moscardó, que es va desentendre de determinats pagaments de la campanya.

“El que no pot ser és que tinguem lleis que obliguen a portar la comptabilitat al Tribunal de Comptes i vinga un gerent i diga que s'apanyen. Les lleis són iguals per a tots”, ha etzibat el fiscal, qui ha postil·lat: “Qui es beneficiava del pagament era el PP”.