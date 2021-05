La Fiscalia obri diligències arran de la denúncia de l’exalcalde de Macastre per les obres que afecten el seu habitatge

La Fiscalia Provincial de València ha incoat diligències d’investigació penal i ha designat un instructor arran de la denúncia presentada per l’exalcalde socialista de Macastre (la Foia de Bunyol) per unes obres de l’ajuntament que afecten el seu habitatge.

José Vicente Sáez Miralles, alcalde socialista de Macastre entre el 2003 i el 2011, ha denunciat l’actual primer edil i la seua antecessora, tots dos del PP, pels pretesos delictes de falsificació de document públic i contra l’ordenament urbanístic. Sáez denuncia que el consistori, mitjançant una subvenció de la Diputació de València, ha pavimentat el camí d’accés al castell de la localitat en unes obres que inclouen dos solars propietat seua i sense permís seu.

L’exalcalde manté des de finals del 2019 un enfrontament amb l’ajuntament per aquestes obres, els operaris de les quals “no tenien permís per a circular” per les seues propietats. “En circular vehicles de gran tonatge, es va començar a clivellar la tanca perimetral que clou la meua propietat, on està el meu habitatge”, explica en un escrit enviat a la Diputació de València, governada pel PSPV-PSOE i Compromís.

El consistori, segons fonts municipals, aportarà tota la documentació de l’expedient de les obres “sense problemes”. “Era el que esperàvem, ens dona l’oportunitat d’explicar-ho tot i de defensar-nos”, afigen les mateixes fonts.