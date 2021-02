La Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana obri una investigació sobre la vacunació irregular del dimitit fiscal cap de Castelló

Segona investigació oberta al voltant de la vacunació del dimitit fiscal cap de Castelló, José Luis Cuesta, arran d’haver destapat elDiario.es que es va vacunar saltant-se l’ordre establit pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat.

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha informat a elDiario.es que el 27 de gener passat va obrir un expedient a fi de recaptar tota la informació referent al fet esmentat i “a la vista d’això s’adoptaran, si escau, les mesures oportunes”.

Així doncs, la investigació es va obrir un dia després de la informació publicada per aquest diari que va propiciar la dimissió de Cuesta poques hores després.

Aquesta causa se suma a l’anunciada per la mateixa Conselleria de Sanitat per a determinar les circumstàncies que van fer possible la vacunació del fiscal dimitit, ja que la seua dona treballa en el centre de salut esmentat, motiu pel qual va poder accedir a les vacunes.

Les perquisicions tractaran de constatar si es va usar exclusivament la dosi que es va administrar a Cuesta o si va en utilitzar alguna més per a persones reunides fora del grup estipulat per les autoritats sanitàries, és a dir, persones majors de residències i personal sanitari i sociosanitari exposats en primera línia davant del coronavirus.

També la Fiscalia d’Alacant ha ordenat obrir diligències per aclarir les circumstàncies en què es va produir la vacunació de diversos alcaldes i regidors de la província, en concret, els alcaldes socialistes de Rafelbunyol, Fran López, el Verger, Ximo Coll, i els Poblets, Carolina Vives, a més de l’alcalde del PP de la Nucia, Bernabé Cano, l’edil popular d’Oriola, José Galiano, i Juan Bautista Roselló, diputat provincial d’Alacant també del PP encarregat del centre de salut mental de la corporació.