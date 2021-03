La Fiscalia veu possible responsabilitat comptable del Port de València en el rescat de la concessió de Boluda per a l’ampliació nord

La investigació oberta pel Tribunal de Comptes per esclarir si l’Autoritat Portuària de València (APV) va cometre alguna irregularitat en el rescat de la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures, ha superat el primer tràmit d’al·legacions en apreciar la Fiscalia possible responsabilitat comptable.

Segons la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es, “el ministeri fiscal, mitjançant un escrit del 25 de febrer de 2021, va manifestar que la irregularitat denunciada podria ser constitutiva de responsabilitat comptable i que havia de ser objecte d’aclariment en fase d’actuacions prèvies”. A més, va interessar “la remissió de les actuacions a la Secció d’Enjudiciament, a l’efecte que es proposara a la Comissió de Govern el nomenament de delegat instructor”.

Això ha sigut el que finalment ha resolt el tribunal, que admet així “l’acció pública exercitada pel representant de les associacions Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Ecologistes en Acció València i Associació Per l’Horta”. D’aquesta manera, com sol·licita la Fiscalia, trasllada les actuacions a la Secció d’Enjudiciament per al “nomenament d’un delegat instructor, perquè practique les actuacions previstes en l’article 47 de la Llei de funcionament del tribunal de comptes (LFTCu)”. La resolució té un termini de cinc dies per a presentar recurs davant el conseller de Comptes.

El tribunal desestima així la petició de l’Advocacia de l’Estat, que sol·licitava l’arxivament directe de la causa: “L’arxivament de les actuacions en la fase de diligències preliminars, en què ni tan sols s’ha procedit a dur a terme una investigació dels fets, únicament procedeix quan, d’una manera manifesta, els fets denunciats no revisten els caràcters d’abast (...) per tant, no és possible l’arxivament ex article 46.2 de l’LFTCu si les qüestions plantejades són inherents a la gestió de fons públics i a un possible menyscapte de l’erari públic”.

En el cas que s’investiga relacionat amb el rescat de la concessió d’una empresa de Vicente Boluda a canvi d’una altra per a una altra companyia del mateix empresari i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), segons la interlocutòria, els fets “podrien constituir un menyscapte concret en els fons públics susceptible de donar lloc a l’existència de responsabilitat comptable per abast, en els termes encunyats en l’article 72 de l’LFTCu”.

L’operació de rescat d’aquesta concessió ve a conseqüència de les modificacions introduïdes en l’avantprojecte d’ampliació nord del port de València, que es manté paralitzada per Ports de l’Estat, entitat que ha de determinar si continua sent vàlida la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007.

Entre aquests canvis aprovats pel consell d’administració de l’APV, que presideix Aurelio Martínez, figura el trasllat de la terminal de creuers des de la situació actual en els dics de recer als terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM) SL.

Entre altres qüestions, els denunciants consideren que l’expedient pel qual s’aprova el rescat de les antigues concessions d’Unión Naval de Valencia SA (22 de juny de 2018) s’ha concebut ad hoc per afavorir Boluda Corporación Marítima SL sense cap causa de justificació i que les concessions eren susceptibles d’una declaració de caducitat i d’un rescat sense cap mena de cost o contraprestació.

En canvi, el consell d’administració de l’APV va aprovar el 14 de desembre de 2018 el rescat de les concessions, que valora en 2,9 milions d’euros per a les instal·lacions i 1,02 milions per a l’actual edifici d’oficines, mentre la nova concessió atorgada per un termini de 35 anys en compensació es valora en 1,8 milions, atés el flux net actualitzat presentat per Boluda Corporación Marítima SL.