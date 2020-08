“Foc i fúria” en l'empresa pública de la Diputació de Valencia: un sindicalista acomiadat i un altre sense ocupació i sou

L'empresa pública Divalterra s'ha convertit en un territori hostil per als sindicalistes, en concret per als delegats de la Confederació General de Treballadors (CGT). En l'últim any, els dos representants d'aquest sindicat en el comité d'empresa han patit decisions molt dures des de la direcció de la societat pertanyent a la Diputació de València. Un, Adelí Estornell, que formava part del comité d'empresa, va ser acomiadat de manera fulminant l'any passat després d'entregar una carta per registre d'entrada en la qual criticava l'opacitat en la gestió i acusava la mercantil de tindre un cos "parapolicial". Un altre, Arsenio Vergara, ha sigut suspés de sou i de feina 20 dies just el dia després de portar a l'empresa a judici per "ocultar-li" informació com a representant dels treballadors.

Divalterra, abans Imelsa, ha sigut una empresa complicada i embolicada en polèmiques i casos de presumpta corrupció. En una de les potes del cas Taula, que investiga l'etapa del PP, s'investiga l'endoll de directius i treballadors que en alguns casos, mai van acudir al seu lloc de treball. En el cas Alqueria, s'investiga la contractació irregular de set polítics de partits d'esquerra com a alts càrrecs fruit d'una denúncia de dos directius de l'empresa que van entrar de la mà de Marcos Benavent, l'autodenominat ionqui dels diners, cervell penedit del saqueig sistemàtic dels fons públics en l'etapa popular.

Després de l'explosió del cas Alqueria es va fer càrrec de Divalterra el gerent Antonio Mas, que prové de l'empresa. Mas ha intentat posar ordre en la societat i ha pres alguna polèmica decisió, com quan va pujar el sou al seu anterior departament mentre els brigadistes seguien amb el sou congelat. Mas ha sigut el màxim dirigent de l'entitat quan s'ha actuat contra els dos sindicalistes de la CGT.

L'actuació més dura de la nova direcció va ser contra Adelí Estornell, qui a més de criticar la gestió de l'empresa va demanar la identitat de directius als quals Marcos Benavent va ocultar el seu sou a la directora de Recursos Humans. El sindicalista, que era delegat per CGT, va enviar una carta per registre d'entrada i a les poques hores va ser citat pel director dels serveis jurídics, José Luis Vera, amb l'amenaça que si no es presentava seria sancionat. Aquesta situació va acabar amb l'acomiadament del treballador, que té denunciada a l'empresa en un judici que s'ha de celebrar el mes de setembre.

Fonts de Divalterra asseguren a preguntes d'elDiario.es que l'escrit d'Estornell, publicat en les seues xarxes socials i presentat per registre d'entrada, contenia termes "molt greus" com que existeixen cossos "parapolicials" dins de l'empresa. La polèmica va sorgir, assenyalen, perquè la Guàrdia Civil va detindre a un brigadista amb una arma en la motxilla. Divalterra, en conéixer la situació, el va acomiadar. "Aquest sindicalista es va emparar en la CGT i va provocar l'escrit d'Estornell", expliquen les mateixes fonts. Per part seua, asseguren des de Divalterra, Arsenio Vergara "va desobeir" al seu coordinador de manera reiterada. A més, al no ser delegat sindical "se li negava la informació". En l'anterior legislatura, Vergara sí que va ser delegat electe d'USO.

En aquests moments, Estornell té denunciada a l'empresa pel seu acomiadament i Vergara per "assetjament sindical". Fonts de l'entorn dels sindicalistes consideren que "la persecució es deu al fet que és un any crucial per a Divalterra perquè hi ha un canvi en la figura jurídica de l'empresa i caldrà negociar millores salarials". Citant el llibre que relata les relacions a la Casa Blanca de Donald Trump, “foc i fúria” en l'empresa pública de la Diputació de València.