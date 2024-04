Ford i UGT acorden acomiadaments temporals per al 50% de la plantilla d’Almussafes fins que es concrete el nou híbrid al juny

La direcció de Ford i UGT van acordar dimecres un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de dos mesos a la fàbrica d’Almussafes (València) que afectarà 2.300 treballadors i amb què, per al sindicat majoritari, “comença el compte arrere per a aclarir les incògnites que encara queden pendents”.

Tal com va informar aquest diari, s’ha aprovat un nou expedient temporal a la fàbrica que succeirà al que ja està en vigor fins al 19 d’abril. El motiu és que des de dilluns ja no es fabrica la furgoneta Transit i, fins a l’arribada del nou híbrid que podria tindre de termini entre un any i dos, tan sols s’assemblarà el Kuga, això sí, el model més venut per la marca en l’actualitat. La situació, per tant és crítica, tenint en compte que fa tan sols dos anys, el 2022, Ford Almussafes produïa cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy).

El nou ERTO estarà en vigor des del 20 d’abril fins al 20 de juny i durant deu dies afectarà 2.300 treballadors. En concret, 1.400 persones diàries en la fabricació de vehicles (800 pel cessament de la Transit i 600 per la falta de producció) i 900 persones en motors. La planta de motors no tindrà activitat en totes les seues àrees durant 10 dies; 5 dies al maig (20,21,22,27 i 28) i 5 dies al juny (3,10,11,17 i 18). Aquest impacte suposarà no treballar en vehicles durant quatre setmanes en el torn de la vesprada.

Les condicions laborals de la plantilla seran “exactament” les mateixes que les acordades en els ERTO anteriors, ha explicat UGT: el 80% del salari real i el 100% d’antiguitat, pagues extres i vacances.

Segons el comunicat emés per l’organització sindical, des de dimecres comença el compte arrere per a aclarir les incògnites que encara queden pendents: “Dos mesos, que han d’aportar-nos una certa tranquil·litat en el trànsit que haurem de dur a terme fins que el nou vehicle multienergia, anunciat pel president global de la firma Jim Farley el dia 27 de març passat a Dunton a UGT, comence a fabricar-se a València”.

UGT va reiterar que el compromís que va expressar la direcció d’assignar un nou vehicle a Almussafes “resolia el principal problema” que tenia la fàbrica i el conjunt de Ford Europa: la falta de càrrega de treball mentre la multinacional ajorna la decisió sobre les inversions per a l’electrificació.

No obstant això, UGT va recordar que el nou vehicle “no ho soluciona tot d’una, ni de bon tros” i va afegir: “Ara, durant aquest període de temps, mantindrem diferents reunions i converses amb els companys del Comité d’Empresa Europeu de Ford (CEEF) i la mateixa direcció europea i local. Alhora, iniciarem una campanya d’informació al conjunt de la nostra afiliació en aquests dos mesos que seran claus”.

La planta valenciana acaba d’eixir d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que ha suposat l’acomiadament de 1.100 empleats (un 18% de la plantilla).

La factoria ha fet front des de fa mesos a la incertesa sobre l’arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de Ford. La fàbrica valenciana va ser escollida el 2022 per a produir la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir del 2025, però les inversions necessàries per a fer-ho no s’han materialitzat ni s’han anunciat i el mes de novembre passat Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions”.

La companyia s’ha presentat a les dues línies de la nova convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC II). El Ministeri d’Indústria ha adjudicat 37,6 milions d’euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d’acoblament de bateries a la fàbrica d’Almussafes i Ford també ha sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.