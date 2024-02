Ford inicia nous acomiadaments temporals a Almussafes que afectaran 500 empleats fins al final de març

Acord entre la direcció de Ford i UGT, sindicat majoritari, per a aplicar nous acomiadaments temporals en la factoria d’Almussafes per la baixada de producció en la planta de vehicles i per la falta de capacitat de certs proveïdors per a subministrar unes peces determinades en la planta de motors.

La companyia, que inicialment havia proposat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 d’abril amb una afecció de 750 treballadors, ha acceptat finalment les condicions de l’organització sindical, per la qual cosa el procés tindrà vigència fins al 28 de març i afectarà un màxim de 500 empleats, que no podran estar parats més de 16 dies en aquest període.

En la planta de motors, s’han establit aturs complets dimarts i 1el 9 de febrer i el 4 de març, segons va informar dilluns UGT en un comunicat. La planta de vehicles pararà en el torn de vesprada des de dimarts fins al 28 de març. Les condicions econòmiques d’aquest expedient seran les mateixes que en els ERTO anteriors: 80% del salari real i 100% de pagues extres, gratificació especial, vacances, i antiguitat.

Per al sindicat, l’excedent de mà d’obra “només pot estar vinculat a un problema puntual per falta de producció prevista i no per excés de personal”. Per això, el sindicat majoritari només estava disposat a acceptar la data del 28 de març com a últim dia de l’expedient. “El que puga passar després, dependrà de la reunió que mantinguem per part d’UGT amb la cúpula directiva de Ford a escala mundial”, que tindrà lloc a l’abril i en què els representants dels treballadors posaran damunt la taula el compromís adquirit per la multinacional amb la plantilla en l’Acord per l’Electrificació, “sobre el qual han de respondre”.

Per part seua, STM-Intersindical no va firmar l’acord amb l’empresa, perquè ha manifestat que no secundarà “més pèrdues salarials”, ja que “la plantilla torna a perdre un 20% del seu salari diari real”.

Aquest sindicat va criticar “la penosa situació” a què, a parer seu, “ha arrossegat” la plantilla l’acord d’electrificació. “Ja patim una minva econòmica de gairebé un 10% del poder adquisitiu. Hem perdut massa”, va lamentar.

Així mateix, es va preguntar què ha pogut passar perquè ja no tinga lloc “el que abans era normal en els acords d’ERTO”, en què donava el vistiplau als pactes amb complements salarials de fins al 100% i el compromís de l’abonament del subsidi de desocupació dels dies d’utilització efectiva, per als casos de prejubilacions, ERO i acomiadaments improcedents.

En aquest sentit, va retraure que se cedisca “conveni a conveni i acord rere acord” drets “tot i que ni tan sols tenim garantida una càrrega de treball que siga capaç de mantindre els llocs d’ocupació en Ford Almussafes”. “Plantilla que, desgraciadament, ERO rere ERO no para de reduir-se”, va criticar

Des del 2020 encadenant ERTO

La fàbrica valenciana ja encadena diferents ERTO des del 2020 i va prorrogar l’últim expedient fins al 30 de juny de 2023 a causa de la inestabilitat en el subministrament de semiconductors i components derivats.

La fàbrica d’Almussafes va ser l’escollida per a produir la nova plataforma de vehicles elèctrics a partir del 2025, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, però no va evitar que s’haguera de redimensionar la plantilla amb un ERO que ha suposat l’acomiadament de 1.124 treballadors.

La fàbrica va deixar de produir a l’abril els models S-Max i Galaxy, perquè la multinacional està accelerant la seua estratègia cap a l’electrificació total dels seus vehicles de passatgers el 2030 i de tot el seu portafolis el 2035. Així doncs, la factoria d’Almussafes es quedarà amb la producció del Kuga només, el de més pes en la planta, i el Transit. Es preveu que aquest últim pare de produir-se aquest 2024.

Abril, el mes clau per al futur d’Almussafes

El vicepresident de Ford Europa, Kieran Caghill, va traslladar al portaveu d’UGT i president del comité d’empresa, Carlos Faubel, en una reunió per videoconferència, que la companyia “treballa a hores d’ara en una alternativa per a solucionar el problema” que s’ha originat en la planta d’Almussafes davant la incertesa que genera el cotxe elèctric en l’actualitat.

En la reunió l’empresa s’ha compromés que, al mes d’abril, els representants sindicals es reuniran amb la direcció mundial de Ford i que en aquesta cita aportaran “més dades sobre aquest tema”.

El mes de novembre passat, Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions” per a l’electrificació de la fàbrica, després de la visita que va fer al novembre a Almussafes el director d’Operacions de Ford Motor Company, Kumar Galhotra.