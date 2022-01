FOTOGALERIA | Així ha sigut procés de vacunació dels xiquets de 5 a 8 anys en els col·legis valencians

Dijous s’ha représ la vacunació pediàtrica en els col·legis valencians, una campanya que es desenvoluparà en unes quantes jornades de treball entre el 13 i el 21 de gener. Es tracta de començar la immunització dels 186.000 xiquets de 5 a 8 anys –primer, segon i tercer de Primària– i aquells la vacunació dels quals va quedar pendent al desembre, completant així el procés que es va iniciar a final d’any amb l’administració de la primera dosi als menors entre 9 i 11 anys (107.360 xiquets es van vacunar al desembre amb el medicament de Pfizer) fins a arribar als gairebé 330.000 alumnes de Primària que hi ha a la Comunitat Valenciana.

El procés, com en la primera fase, desenvolupa en els centres escolars mateixos amb independència de la titularitat, en horari lectiu i per nivell educatiu per preservar els grups habituals de convivència. La segona injecció se’ls administrarà huit setmanes després d’haver rebut la primera punxada (al febrer als xiquets vacunats al desembre i al març als que es vacunen al gener).

José Antonio Lluch, cap de Promoció de Salut de la Conselleria de Sanitat i un dels responsables del programa valencià de vacunació, assegurava que el procés s’ha desenvolupat “sense cap problema” i ha defensat l’èxit de l’estratègia d’administrar les vacunes en els centres docents: “Ja en la primera fase va donar molt bon resultat, amb unes cobertures molt acceptables”.

Lluch ha valorat l’acceptació d’aquest procés entre les famílies: “La percepció que tenim és que els pares són conscients de la importància de la vacunació i, per tant, estan autoritzant”. Encara que fins que no acabe la campanya no se sabrà la quantitat d’escolars immunitzats, des de Sanitat confien que el percentatge no diferisca massa del que ha passat en el grup d’edat de 12 a 20 anys, al voltant del 80%. Entre els xiquets de 9 a 11 anys, que es van vacunar abans de les vacances de Nadal, es va arribar al 70%.

No obstant això, el cap de Promoció de Salut ha puntualitzat que la Conselleria garantirà que tots els xiquets els pares dels quals vulguen que siguen vacunats, tinguen accés a la vacuna. Quant als xiquets que no hagen sigut immunitzats per haver patit COVID, “la recomanació és que esperen quatre setmanes abans de rebre la dosi, encara que en el cas que hi haja cap problema greu de salut aquests terminis poden acurtar-se”

Quant als menors que ja tinguen dotze anys complits, rebran la dosi d’adult i no la pediàtrica, perquè els laboratoris “han demostrat l’efectivitat i el dosatge en funció de l’edat de les persones”. Per tant, els que hagen rebut la primera injecció abans dels 12 anys l’hauran rebuda pediàtrica i els que la reben després, “serà una dosi d’adult”.

De la seua banda, Fernando Riera, director d’Infermeria del Servei d’Atenció Primària del Departament de Salut d’Alacant-Hospital General, insistia en la necessitat de completar el procés de vacunació: “És l’única possibilitat que tenim hui dia de frenar la pandèmia. Hem de vacunar a tothom”.

Fins al col·legi es desplaça un equip integrat per personal facultatiu, d’infermeria i de suport logístic que immunitza els xiquets i xiquetes les famílies dels quals han autoritzat la vacunació. En el moment de la inoculació, es permet que un únic familiar entre al centre educatiu per acompanyar emocionalment el menor. Després de la injecció, el xiquet o la xiqueta roman uns minuts en observació. Hui dia, la Comunitat Valenciana ja compta amb 192.640 dosis i, a la previsió inicial de 138.000 addicionals, cal afegir una nova remesa de 54.000 dosi coneguda dimecres, fins a arribar en total a 384.640 dosis.

Des del Comité Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria (CAB-AEP) han fet públiques les primeres dades de seguretat en la vacunació dels xiquets de 5 a 11 anys: “Més del 98% dels efectes secundaris són lleus i ocorren en les primeres 48 hores”, mentre que les miocarditis “es presenten amb una freqüència global d’1,3 casos per cada milió de vacunes subministrades”.