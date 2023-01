Francisco Camps s’enfronta al banc dels acusats amb el llast de les confessions dels caps de la trama Gürtel

Després de la suspensió durant una setmana del judici en l’Audiència Nacional per la peça separada 5 de la causa del cas Gürtel, l’expresident valencià Francisco Camps s’enfronta al banc dels acusats amb el llast per a la seua defensa de la confessió de més d’una desena d’acusats, incloent-hi alguns dels seus antics alts càrrecs i els caps de la trama.

Camps mateix, en un acte públic previ a l’arrancada del judici, inicialment previst per al 23 de gener passat, va demanar prohibir els pactes “secrets” de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció. Es tracta precisament de la pedra en la sabata amb què la defensa de l’expolític del PP, que exerceix el lletrat Pablo Delgado, encara el judici per l’adjudicació dels continguts dels estands de la fira Fitur del 2009 (per més de 366.000 euros) i altres contractes menors adjudicats per la Generalitat Valenciana a l’empresa Orange Market de la trama Gürtel per 1,8 milions d’euros.

Després de les confessions de Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià, i d’Álvaro Pérez El Bigotes, delegat de la xarxa Gürtel a València, el jutge instructor va imputar Camps en la causa. El magistrat José de la Mata sostenia que va ser precisament Francisco Camps “qui va decidir que [Álvaro] Pérez Alonso es traslladara a València i que, des d’aquell moment, s’ocupara de fer tots els esdeveniments del Partit Popular en aquesta comunitat autònoma”.

En el judici, celebrat en la seu de San Fernando de Henares (Madrid) de l’Audiència Nacional, 27 persones s’asseuen en el banc dels acusats pel pretés tracte de favor de l’executiu de Camps a empreses de Francisco Correa. Entre el 2004 i el 2009, les mercantils van rebre diversos contractes menors per valor de més d1,8 milions d’euros. Amb Camps, a més dels caps de la trama, també s’asseuen en el banc dels acusats els exconsellers ‘populars’ Alicia de Miguel, Luis Rosado i Manuel Cervera.

Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, a més de Mónica Magariños (administrativa en les empreses de Gürtel), han reconegut els fets. El Bigotes va relatar en un escrit de confessió la seua estreta amistat amb el president valencià llavors, incloent-hi fotos de tots dos.

La Fiscalia Anticorrupció, en el seu escrit d’acusació, considera que la trama Gürtel que liderava Correa, va aterrar a la Comunitat Valenciana “per les possibilitats de negoci que els va oferir Francisco Camps, no sols per a l’organització i l’execució de tots els actes del PP incloent-hi les eleccions autonòmiques del 2003, sinó també amb l’objectiu posterior d’aconseguir una posició avantatjosa en la convocatòria i l’adjudicació de contractes públics”.

Així doncs, Camps hauria facilitat a El Bigotes “l’accés a alts càrrecs de l’Administració autonòmica amb poder decisori i intervenció destacable” en l’adjudicació d’expedients de contractació com els de la fira Fitur.