Un funcionari sobre els encàrrecs de la sanitat pública valenciana a la trama Gürtel: “No eren contractes habituals”

“No eren contractes habituals”. Així s'ha referit el funcionari Enrique G. de F. als encàrrecs de la Conselleria de Sanitat a la trama 'Gürtel' per a l'organització dels premis 'Salut i Societat' en 2006. El testimoni, cap de servei del departament autonòmic, ha afirmat durant la seua declaració en el judici per la peça separada 5 del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional que la contractació era “qüestió completament extraordinària”.

“No havíem portat aquest tipus de contractes”, ha dit el funcionari, que depenia de la sotssecretaria de Sanitat, el titular de la qual en aquells dies, Rafael Peset, és un dels acusats en la causa. L'esdeveniment va tindre un cost total en la seua primer edició de 86.166 euros i de 30.190 euros en la següent del 2007.

El testimoni ha assegurat que els pressupostos de les empreses de la xarxa Gürtel li van arribar de la sotssecretaria encara que no recordava exactament qui els va remetre. El funcionari, que ha reconegut que no tenien experiència en l'organització d'aqueixa mena d'actes, va plantejar els seus dubtes a una cap de secció també acusada. “Em va dir que no em preocupara perquè el sotssecretari ens passaria els pressupostos perquè ja tenia les empreses”, ha declarat a preguntes de la fiscal anticorrupció.

El funcionari va elaborar els plecs tècnics sense saber molt bé com procedir. “No teníem una altra opció en què basar-me, ningú m'havia passat més dades, sobre els pressupostos fets no va quedar una altra possibilitat que muntar el que hi havia”, ha dit.

A més, quan els pressupostos van arribar a les seues mans “estaven sense signar” i no havien sigut registrats en la sotssecretaria, ha recordat. “Si estan sense signar, en teoria, el departament de contractació ha de demanar la ratificació dels pressupostos”, ha assegurat. Tampoc se li va sol·licitar cap informe proposta per al contracte menor.

El mateix dia que es van aprovar els plecs (el 30 de maig del 2006) es va adjudicar l'elaboració d'una escultura per a l'acte a una de les empreses de la trama i l'escenari a una de les firmes que subcontractava Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegat de la trama a València.

Sobre l'elecció de les empreses, li “va fer l'efecte que tot ho estava dirigint el sotssecretari”, ha declarat el funcionari, que també ha matisat que no ho pot afirmar amb certesa. Tampoc va obtindre una memòria valorada dels pressupostos, segons ha dit. “No és el normal que faça els plecs a la vista d'uns pressupostos”, ha abundat el testimoni, que ha destacat el ritme “precipitat” amb què es va organitzar l'acte, fet que “no era normal”.

El sotssecretari, Rafael Peset, “havia fixat la data de la celebració i no tenia una altra alternativa que els pressupostos que m'havien passat de la sotssecretària, no considere això una il·legalitat, l'única cosa que considerava era que anava tot molt precipitat”. “No era la forma més correcta de fer-ho”, ha conclòs. També ha reconegut que “en aqueix moment” no va veure “res sospitós”.

No es va comprovar si les empreses que havien presentat els pressupostos tenien la corresponent solvència econòmica i professional: “Això mai se'ns va demanar i no s'havia verificat per la unitat de contractació, simplement ens va arribar el contracte aprovat i signat”. “En aqueix moment sospitós d'il·legalitat no vaig veure res, una altra cosa és que em semblara que no era la millor manera de fer les coses”, ha declarat el testimoni. Els contractes per a la celebració de l'acte a l'any següent, també adjudicats a la trama Gürtel, van tindre un recorregut similar: “Me'ls vaig trobar ja fets”, ha afirmat.

Una altra testimoni, la funcionària María del Carmen A. V., ha assegurat que en aquell procediment de contractació menor va trobar a faltar l'informe d'adjudicació: “Allí no s'adjudicava res que no portava un informe”, ha declarat.

Finalment, Alejandro A. P., antic comercial d'una empresa subcontractada pel Bigotes per a muntar escenaris i estands, ha confirmat que els informes presentats per la trama Gürtel davant la Conselleria de Sanitat no eren de la firma en la qual treballaven ja que no es corresponia amb el format habitual que utilitzaven. “El nostre format de pressupost no s'assembla en res, que ells després feren el que feren nosaltres no interveníem en res”, ha dit.