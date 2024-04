El futur dels habitatges turístics a Altea se sotmet a l’opinió dels veïns

El 4 de gener passat, el ple de l’Ajuntament d’Altea aprovava la suspensió durant un any de l’atorgament d’informes de compatibilitat urbanística per a habitatges turístics. La intenció ha sigut donar un temps per a reflexionar sobre l’escalada d’aquesta mena d’oferta turística, amb la intenció de diagnosticar, estudiar i participar amb la ciutadania, i així ordenar i regular l’habitatge turístic en la localitat de la Marina Baixa.

Els problemes que genera aquesta falta de regulació dels més de 2.200 habitatges turístics que hi ha a Altea van des de les molèsties de convivència entre turistes i habitants a l’escalada de preus de lloguer i compra dels habitatges –amb afectació especial per a la població més jove que vol accedir-hi–, la gentrificació de les zones turístiques com el poble antic o la concentració de residus.

Davant aquestes problemàtiques, l’Ajuntament d’Altea ha impulsat un estudi, una proposta de regulació i un procés participatiu per a comptar amb l’opinió de tots els agents implicats en aquest fenomen com ara veïns, associacions i empreses, davant l’impacte social, econòmic i ambiental, assenyala el regidor d’Urbanisme, José Orozco.

Es comptarà amb la participació del sector turístic, residents, departaments amb capacitat de gestió del mateix Ajuntament, els consells de participació i els grups polítics de la corporació municipal, així com altres administracions amb competències en la matèria, explica el regidor, que informa que “tots aquests actors formaran part dels tallers de diagnòstic de percepció de problemes, necessitats i expectatives”.

En una primera etapa es faran dos tallers dirigits al sector, com les empreses gestores d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), l’hostaleria o el comerç, entre altres. En un segon període, tindran lloc tres tallers dirigits a la ciutadania, en què destaca el 7 de maig el taller obert a tots els veïns. Els tallers es faran en la Sala de Biblioteca de la Casa de Cultura d’Altea.

A més del taller esmentat obert a la ciutadania, el web https://estudiovutaltea.geoinnova.org/ reflectirà la problemàtica i els objectius, així com les fases d’execució de l’estudi i del procés participatiu o altres punts d’interés.