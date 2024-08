La Generalitat amplia el servei de reforç dels bombers forestals valencians fins al final d’any

La consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, ha confirmat que s’“implementarà l’ampliació dels contractes de reforç dels bombers forestals fins al final d’any, complint així el compromís del president de la Generalitat, Carlos Mazón”.

Aquesta decisió s’ha traslladat als representants sindicals de Sgise en una reunió mantinguda dijous i a què ha assistit també el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Emilio Argüeso, el director general d’Emergències i Extinció d’Incendis, Alberto Martín, i el director gerent de Sgise, Raúl Quílez. Segons ha assenyalat Pradas en acabar aquesta trobada, “la decisió representa un fet històric, perquè, en total, entre els mesos de reforç i l’ampliació anunciada hui, serà de nou mesos, des de l’1 d’abril.

Així doncs, la consellera ha explicat que aquesta mesura “forma part d’un pla d’estabilització laboral i estratègic més ampli que té com a objectiu dotar els bombers forestals de la Generalitat de millors serveis i recursos per a complir un dels principals compromisos del Govern valencià: salvaguardar els boscos i les poblacions enclavades en aquests espais naturals”.

D’aquesta manera, la consellera Pradas ha destacat que aquest és “només el primer acord de molts més que vindran, perquè actualment hi ha negociacions obertes i un diàleg fluid entre l’equip de govern de la conselleria i els responsables sindicals dels bombers forestals”.

Aquesta mesura “reforça el compromís del Consell de treballar per l’estabilitat i en l’àmbit laboral dels bombers forestals” dels valencians “i no sols continua amb les accions preses en el passat, sinó que les integra en una estratègia més àmplia i ambiciosa per a assegurar l’operativitat del servei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any”.

Taula tècnica de treball i implementació del tercer torn

La implementació del tercer torn es manté com una prioritat per a multiplicar l’eficàcia de les unitats, millorar la mobilització i la coordinació de mitjans, i assegurar una resposta més efectiva en les tasques d’extinció. El procediment pressupostari perquè aquest tercer torn entre en funcionament aquest any mateix ja està en marxa.

Paral·lelament, s’ha iniciat un calendari de negociació amb els bombers forestals per a abordar la implantació del tercer torn, el conveni col·lectiu i la millora de les condicions laborals. De fet, es reprendran les taules tècniques de diàleg el 29 d’agost.

En aquest sentit, la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, ha subratllat que, des que van assumir la gestió de la conselleria, “hem treballat incansablement en l’execució del pla estratègic, que ara ens permet avançar en l’estabilització de la plantilla i garantir un futur més segur i estable per als bombers forestals i les seues famílies”.

Pradas també ha expressat la seua satisfacció amb els acords assolits, i ha afirmat que aquests acords “confirmen el suport del Consell i dels Bombers Forestals per a garantir el millor servei, posant fi a la mala gestió del passat”.

La consellera ha recordat que aquest nou anunci “se suma a moltes de les mesures que ja ha posat en marxa la Conselleria de Justícia i Interior des de l’arribada del nou equip”. Entre aquestes, ha destacat l’inici del procés d’adquisició de noves autobombes, la compra de vehicles tot terreny, el pla d’adequació de totes les bases de bombers forestals a fi de millorar les seues condicions de treball i la millora de l’avituallament dels bombers.

En definitiva, Pradas ha assenyalat que es tracta d’un “dia històric, perquè mai s’havia iniciat un procediment per a tindre un servei de bombers forestals a la Comunitat Valenciana les 24 hores els 365 dies de l’any”, encara que no és la primera vegada que els contractes s'allarguen fins al 31 de desembre. Finalment, la responsable d’Interior ha volgut aprofitar la trobada amb els representants sindicals per a “reiterar el seu agraïment als Bombers Forestals per la seua encomiable tasca al servei de l’extinció d’incendis”.

Els representants dels bombers forestals han recordat reiteradament que els contractes de reforç finalitzaven el 30 de setembre que ve: “El 23 d'abril el senyor Mazón ens va prometre tindre un tercer torn fins a final d'any i que es contractaria el personal de reforç fins al desembre” .