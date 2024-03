La precarietat dels proclamats “herois”: els bombers forestals valencians denuncien l’abandó del PP i de Vox

“Estem en l’atur sense poder pagar les nostres despeses o les nostres hipoteques i en l’últim incendi que vam haver d’actuar dilluns vaig anar com a voluntari sense guanyar quasi diners, a sis o set euros l’hora, en què els mitjans eren entre 90 o 100 persones dels quals uns 30 érem voluntaris. Hi havia unitats que anaven amb tan sols tres persones, però hi havia escassetat en totes. Es recolzen en el sistema de bombers voluntaris, que després venen com un sistema global, però molts estem en l’atur i no podem tirar avant. Cada consorci té els seus parcs de bombers voluntaris en zones més rurals i ens avisen per missatges al telèfon mòbil quan hi ha un servei”.

Ho explica un dels bombers voluntaris (prefereix no revelar la seua identitat) que va participar en l’extinció d’un incendi forestal que es va declarar dilluns a les 13.57 en la partida Quinalis (Onda) i que va obligar a activar dos mitjans aeris, bombers forestals, uns 30 voluntaris, i una dotació del Consorci de Bombers perquè no estava operativa la unitat d’Onda per falta de personal. L’incendi va necessitar posar en marxa el pla especial d’evacuació per l’existència de cases aïllades en la zona. Dies abans, l’1 de març passat, es va confinar tot el poble de Toga per un altre incendi.

Aquest és un dels aspectes pels quals aquest bomber forestal, juntament amb desenes de companys i companyes del col·lectiu, es van manifestar dimarts davant del Palau de la Generalitat per la seua precària situació laboral i de mitjans materials, a pesar que, cada vegada que hi ha un gran incendi, tant les autoritats polítiques com la societat civil recorren al qualificatiu d’“herois” per a definir la seua faena.

Els representants sindicals van denunciar el “desmantellament” d’aquest servei públic i “essencial” que ara gestiona la consellera de Justícia de Vox, Elisa Núñez, i van reclamar l’aprovació d’un conveni “digne” i posar fi als treballadors “en frau de llei”, en referència a uns 300 efectius que estan pendents de l’estabilització dels seus llocs.

A la protesta, convocada pels sindicats CCOO, Spplb, UGT, CSIF i CGT, es van sumar uns quants centenars de bombers, vestits amb els seus uniformes, que van col·locar en terra, davant de la porta del Palau de la Generalitat, pancartes amb les seues reivindicacions. “Bombers forestals en frau de llei. Usar i tirar”, “Aprovació del primer conveni de bombers forestals ja!” i “Per l’estabilitat laboral. Personal de reforç 12 mesos” van ser alguns dels lemes de la concentració.

“Tenim un gran problema per la falta de personal, en l’operativitat, i això repercuteix en la defensa del patrimoni natural i l’entorn rural”, va advertir el delegat de CGT Bombers Forestals Miquel Férriz durant la concentració.

El president del comité d’empresa, Alberto Pardo, va reclamar que les unitats funcionen tot l’any i un tercer torn per a “més eficiència amb vista als incendis forestals que vindran” i va insistir en la importància del conveni: “Hi entren moltes coses, una segona activitat, les jubilacions parcials que estan parades també, el problema de la temporalitat de 240 companys que treballen sis mesos a l’any, de maig a octubre, tot i que per desgràcia tenim els exemples de Montitxelvo, el Saler o Vilanova de Viver. Ací l’oratge ja no entén de mesos i estacions, perquè el canvi climàtic està ací i sembla que no se’n volen adonar”.

Alejandro Estrela, de CCOO, va lamentar que el Govern de la Generalitat (PP i Vox) continue mantenint el “bloqueig” de la informació sobre les seues demandes, que impliquen un “conveni digne”, un pla d’estabilització i posar fi a la temporalitat d’uns 240 efectius que tan sols treballen sis mesos a l’any, per bé que anteriorment, amb el Botànic, van arribar a fer-ho fins a huit mesos.

“S’han fet retallades de 13 milions d’euros en el pressupost autonòmic i no sabem els plans que tenen” per al col·lectiu de bombers forestals en la modificació de la Llei d’emergències, va lamentar Estrela, alhora que va denunciar el “bloqueig” de les bosses de personal i l’existència de moltes unitats “incompletes”, que minven el potencial de reacció del servei davant les emergències.

A això se sumen mitjans i màquines “desfasades” o vehicles fora de servei per no haver-hi fons per a passar la ITV, afig Estrela, que demana al Govern de la Generalitat un “tracte igual” que la resta dels serveis d’Emergències.

El delegat de CGT, Ferran Edo, per part seua, ha assenyalat que aquest hivern ha sigut “duríssim” per al col·lectiu, amb més serveis que l’estiu anterior i, malgrat això, “no hi ha avanços en el procés d’estabilització” de la plantilla i 300 persones continuen “en frau de llei”.

Vicente Castillo, membre del sindicat UGT, va demanar al Govern de Carlos Mazón que “deixe de mirar al passat i actue” per a resoldre la situació del col·lectiu de bombers forestals, un servei amb 25 anys d’experiència i formació per a atendre les emergències.

Els síndics en les Corts Valencianes del PSPV, José Muñoz, i Compromís, Joan Baldoví, van mostrar el seu suport a les reivindicacions dels bombers forestals i van exigir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que no retalle, sinó que amplie els recursos, i que demane perdó als bombers per les insinuacions que va fer sobre l’origen de l’incendi de Montitxelvo.