La Generalitat desembossa un altre projecte fallit del PP a València: adjudicada la finalització de 184 habitatges públics a Sociòpolis

Les grues tornaran a ocupar Sociòpolis, el fallit projecte urbanístic del PP a la Torre, pedania de València, per reactivar les obres de l’edifici l’esquelet del qual presideix ja 11 anys la urbanització com un dels símbols més visibles de la crisi econòmica. El projecte es reprén ara, però amb un canvi de paradigma en el concepte d’origen, ja que, després d’un procés participatiu amb la pedania, s’executarà atenent les seues necessitats i integrant-lo en la seua trama urbana.

El primer pas del Pla Integral de la Torre, com s’ha anomenat el nou projecte, es va fer dimarts amb l’adjudicació per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de les obres per a acabar l’edifici central, cosa que donarà lloc a 184 habitatges públics destinats a lloguer per a tota mena de perfils, des de joves, fins a famílies monoparentals femenines o en risc d’exclusió.

Segons consta en la plataforma electrònica de la Generalitat, el contracte s’ha adjudicat per valor de 22,1 milions d’euros (IVA inclòs) a Dragados SA, sobre un preu base de licitació de 23,4 milions (IVA inclòs). Si la resta de les empreses que hi han concorregut al concurs no interposen recurs davant el Tribunal de Recursos Contractuals, la previsió és que les obres es puguen encetar al setembre.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha assegurat que es tracta de “un projecte que ha tingut molt bon acolliment en el sector de la construcció i vam arribar a rebre ofertes de 12 empreses” interessades a executar l’obra.

Es tracta de la primera actuació d’edificació promoguda per la Generalitat que s’acollirà als fons europeus. Del total de la inversió, aproximadament 8,5 milions correspondrien als fons europeus.

Antecedents i característiques

L’Institut Valencià de Vivenda SA, hui EVha, va iniciar a l’abril del 2009 la construcció d’aquest edifici, d’acord amb el projecte encarregat i redactat per l’equip d’arquitectes Colomer Dumont MCBAD SL. Al setembre del 2011 les obres es van paralitzar amb el 36% de la faena executada, corresponent fonamentalment a l’estructura i la coberta. La paralització de les obres s’ha mantingut fins a l’actualitat.

A principis del 2021 la Vicepresidència Segona va iniciar les actuacions necessàries encaminades a reprendre les obres fins a la finalització completa, d’acord amb la pròrroga de la llicència concedida i a fi de complir els terminis continguts en aquesta.

L’edifici consta de dos volums, l’un de 20 plantes i l’altre de 14 sobre un sòcol de quatre. En la coberta s’instal·laran panells fotovoltaics així com recuperadors per a la instal·lació de ventilació.

En la quarta planta es projecta una terrassa accessible com a entorn col·lectiu per als residents i un local comunitari, a què es podrà accedir des dels quatre vestíbuls.

La zona residencial de lloguer més gran amb 2.600 habitatges

El Pla Integral de la Torre convertirà aquesta zona en una de les àrees residencials de lloguer més grans de tot el territori estatal i que pretén deixar arrere el concepte de Sociòpolis.

Segons l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana, València és una ciutat amb un alta necessitat d’habitatge públic, accentuada encara més amb l’actual crisi causada per la Covid-19. És per això que les polítiques públiques hagen d’encaminar-se cap a l’ampliació del seu parc públic per a destensar els preus del lloguer i assegurar una oferta assequible d’habitatges.

El nou projecte per a la Torre aportarà uns 2.000 nous habitatges de protecció pública a què se’n sumaran 600 més de lloguer social promoguts directament per la Conselleria, que compta amb quatre parcel·les en el sector, una de les quals compartida amb l’Ajuntament, i 400 més de renda lliure.

EL pla estarà basat en criteris de sostenibilitat, amb un gran nombre de cultius urbans i entramat de negocis de proximitat, i amb una aposta a la innovació en la construcció.

El projecte fantasma de Blasco

La macrourbanització Sociòpolis va ser impulsada entre els anys 2003 i 2006 pel conseller d’Habitatge llavors Rafael Blasco (PP), condemnat a presó pel desviament de fons destinats a actuacions en països del Tercer Món (cas Cooperació).

Situat al barri valencià de la Torre, el projecte preveia la construcció de 2.800 habitatges, 2.300 dels quals de protecció oficial, de què finalment només se’n van construir uns 200.