La Generalitat recorrerà al dret de tanteig per convertir un edifici en el centre de València en habitatges socials en compte d’apartaments turístics

Al juliol de l’any passat el Govern valencià aprovava el decret llei que ampliava l’exercici del dret de tanteig i retracte donant preferència a la Generalitat en la compra d’habitatge per a destinar-lo a ús públic, una norma que era confirmada dies després per les Corts. Al llarg del 2020, gràcies a aquesta eina, un total de 235 habitatges van passar al parc públic, un nombre que des de la Conselleria d’Habitatge confien que enguany s’incremente fins 350, tal com reconeix el secretari autonòmic, César Jiménez.

Una d’aquestes operacions podria ser l’adquisició d’un bloc de nou habitatges i dos baixos (un edifici tancat) situat al carrer de Joan Llorens de València, en ple centre de la capital valenciana, que la propietària, GIM Inversiones, pretén vendre a una empresa de capital ucraïnés que té com a raó social les explotacions turístiques (Eufi Hotels SL) pel preu de 573.000 euros. Jiménez ha explicat que estan pendents de poder accedir a l’immoble per valorar-ne el preu màxim que podria oferir la Conselleria per adquirir-lo i destinar-lo a habitatges socials –“ja hem contactat amb la propietat”–, evitant al mateix temps pràctiques “especulatives i gentrificadores”.

“Volem que passen a formar part del parc públic, de manera que puguem tindre habitatges socials en tota mena d’ubicacions, també en zones cèntriques, per la qual cosa estarem atents a altres situacions similars, com un altre edifici al carrer del Túria, també de València, que estem estudiant si hi ha possibilitats d’adquirir-lo, però, de moment, en aquest cas encara no hi ha oferta i, per tant, encara no podem exercir el dret de tanteig”.

En aquesta mateixa línia s’expressava el vicepresident i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau: “Aquesta intervenció demostra la utilitat del tanteig i retracte, també per a frenar la turistificació dels barris. El nostre esforç continuarà sent que els habitatges siguen per a les persones i no per a l’especulació de fons voltor”. Una idea que confirmava el secretari autonòmic: “No ens amaguem, volem marcar el terreny i enviar un missatge clar: lluitarem contra l’especulació amb els residencials, perquè som conscients que hi ha un problema amb la turistificación que està provocant l’expulsió dels veïns.

Grans transmissions de lots

L’objectiu principal de la Generalitat, explica Jiménez, és evitar les grans transmissions de lots, amb un nombre significatiu d’habitatges: “Quan la transacció és entre particulars, no exercim el dret de tanteig, sí quan hi ha grans transmissions o el preu és molt baix”. El secretari autonòmic insisteix que el mètode del tanteig per a l’adquisició d’habitatge per a ús social és molt més econòmic per a l’Administració que la construcció pròpia o la compra directa, al mateix temps que destaca la col·laboració entre administracions, com passa amb l’Ajuntament de València.