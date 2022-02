La Generalitat Valenciana crearà tres hospitals de dia de salut mental per a xiquets i adolescents

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va assegurar aquest diumenge durant la roda de premsa posterior al Seminari d'Hivern del Consell celebrat a Altea que aquest any 2022 serà el de la recuperació econòmica, social i també, ha destacat, "emocional". "Aquest seminari", ha dit Puig, "marca un punt d'inflexió, per primera vegada en dos anys l'horitzó més pròxim no està condicionat per la pandèmia". "També és l'any de la recuperació emocional, ho hem passat molt malament", ha agregat.

Així, una de les mesures més cridaneres que ha llançat el Govern del Pacte del Botànic és la creació dels tres primers hospitals de dia de salut mental especialment per a xiquets i adolescents. Amb 30 places, se situaran en els respectius hospitals provincials de València, Alacant i Castelló.

Amb un augment del 94% dels ingressos hospitalaris per malalties psiquiàtriques d'adolescents des de l'inici de la pandèmia i del 30% dels suïcidis entre joves valencians d'entre 20 i 39 anys, l'Executiu autonòmic es marca com a objectiu millorar l'atenció en matèria de salut mental. Una mesura que s'afig a la creació del Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, que dirigeix el psiquiatre Rafael Tabarés.

Reforç de l'atenció primària

El departament de Sanitat, la titular de la qual Ana Barceló, no ha pogut assistir al seminari per motius de salut, també pretén crear 6.000 noves places en la plantilla estructural de la conselleria, de les quals 1.600 seran destinades a atenció primària. La vicepresidenta Mónica Oltra ha subratllat la "importància d'un sistema sanitari públic fort" i de "dimensionar adequadament les plantilles".

En atenció primària, el departament que dirigeix Ana Barceló, també preveu un pla d’impuls tecnològic per a augmentar la capacitat resolutiva i estendre la consulta virtual. A més de la integració en la gestió pública de tots els serveis de farmàcia de les residències de majors.

Ximo Puig ha ressaltat que del Seminari de Govern ixen tres grans objectius: reforçar el nou estat del benestar, implementar programes en unes condicions sanitàries, econòmiques i socials "més favorables" i millorar l'atenció a la ciutadania.