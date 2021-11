La Generalitat Valenciana demana als bisbes que no exalten el franquisme en els llocs de culte

La Generalitat Valenciana s’ha hagut de dirigir per carta als bisbes valencians per demanar-los que eviten actes d’exaltació del franquisme en els llocs de culte. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha enviat la missiva als bisbes de València, Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant i Tortosa (del qual depenen algunes parròquies castellonenques) en què els recorda l’“augment dels delictes relacionats amb l’odi i la intolerància; odi i intolerància cap al diferent, siga per raó de raça, nacionalitat, sexe, opció sexual o creences”. Tot això arran de l’anunci d’una missa, finalment anul·lada, el pròxim 20 de novembre en honor al dictador Francisco Franco i al fundador de Falange Espanyola, José Antonio Primo de Rivera en la cocatedral de Sant Nicolau d’Alacant.

La cita d’homenatge feixista s’havia publicitat a través de xarxes socials amb una imatge en què figuraven fotografies tant de Franco com de Primo de Rivera, la creu del Valle de los Caídos, una bandera espanyola amb l’àguila franquista, i els símbols de la Falange i un ‘víctor’, símbol de la victòria franquista en la Guerra Civil, a més del lema “Caídos por Dios i por España “.

L’augment dels delictes d’odi, raona la consellera Rosa Pérez Garijo, “corre en paral·lel al ressorgiment d’actituds que retornen les nostres societats a èpoques que créiem feliçment superades”. “Aquest fenomen, que es generalitza a tot Europa, té al nostre país un lligam clar amb l’enaltiment de la dictadura franquista i el colp d’estat militar del 1936”, abunda Pérez Garijo.

La carta repassa la legislació vigent que prohibeix els actes de “enaltiment feixista”. Així doncs, la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. La llei considera contrària a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes l’exhibició pública de símbols i elements que suposen commemoració o enaltiment de la revolta militar del 1936 i del franquisme. Símbols com els que incloïa la convocatòria de la missa en la cocatedral d’Alacant.

A més, també encarrega a les administracions públiques valencianes la prevenció i l’evitació dels actes públics en menyscapte de la dignitat de les víctimes o els seus familiars, o en homenatge del franquisme i els seus responsables.

La missiva conclou sol·licitant la col·laboració dels bisbes “per a evitar que els llocs de culte que depenen de la seua diòcesi puguen convertir-se en refugi d’actes d’aquesta mena”. “La construcció d’una societat més tolerant és una tasca que ens correspon a totes i a tots”, afig la carta de la consellera.

La Generalitat Valenciana ja va demanar a la Delegació del Govern que identificara els organitzadors de l’homenatge.