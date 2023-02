La Generalitat Valenciana demana al ministeri que reconsidere el seu aval a una planta solar de 500 hectàrees a Castelló amb dos informes desfavorables

El Govern valencià reclama al central que reconsidere el seu aval a una macroplanta fotovoltaica a Castelló, que té diversos informes desfavorables autonòmics. La Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que dirigeix Isaura Navarro, ha remés un escrit a la Direcció General del ministeri homòleg, dirigit per Teresa Ribera, en què l’insta a replantejar la decisió, que es fa amb dos informes d’impacte territorial i ambiental contraris.

El projecte Magda implica una instal·lació de 260.000 panells i una ocupació de 500 hectàrees de terreny, amb prop de 70 quilòmetres ocupats en la línia d’evacuació, per a una potència de 150 megavats d’energia solar fotovoltaica. La seua ubicació està prevista sobre un mosaic de cereals, oliveres, vinyes i pinedes en diversos municipis de la província de Castelló, amb una línia elèctrica que travessa una desena de municipis.

El Butlletí Oficial de l’Estat de dimarts recull una declaració d’impacte ambiental favorable per part del ministeri, amb una sèrie de condicionants previs, signada el 23 de gener. Davant la resolució de la Direcció General, el responsable de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, Julio Gómez Vivó, ha enviat una carta a la Moncloa advertint d’alguns oblits de l’informe. En les plantes solars de més de 50 megavats la competència en l’autorització és estatal i els informes autonòmics no són vinculants, una qüestió que provoca un conflicte polític i territorial.

En concret, el director general apunta que en la resolució s’han omés les avaluacions de la Generalitat Valenciana, tant les del seu departament com les que du a terme la Conselleria de Política Territorial, ambdues “explícitament desfavorables a una instal·lació els efectes negatius de la qual, des del punt de vista mediambiental, queden fora de tot dubte”. El document publicat en el BOE recull al·legacions de la Generalitat, de forma resumida, i la resposta de l’empresa promotora sobre aquest tema. Les objeccions recollides en l’escrit es refereixen a la línia d’evacuació de la planta, que té impacte en la Xarxa Natura 2000, encara que reconeix que els panells per se no afecten aquest entorn. “Encara que les ubicacions del parc solar no afecten directament la Xarxa Natura 2000, les característiques de la línia d’evacuació resulten ambientalment inacceptables, motiu pel qual s’informa desfavorablement d’aquesta”, assenyala l’escrit.

Vivó insisteix que el ministeri ha omés les consideracions de la Generalitat, que resulten clau per a una avaluació ambiental completa. A més, no recollir-les impedeix que les empreses promotores duguen a terme les mesures correctores i compensatòries del projecte, que resultarien “rellevants” per a evitar els efectes ambientals que produirà una infraestructura de la magnitud de la projectada. “La no incorporació per part del ministeri d’un tràmit tan rellevant com l’indicat dona lloc a una situació d’inseguretat que no hauria d’haver-se produït si des de la teua Direcció General s’hagueren atés, com resulta imprescindible, les indicacions respecte als efectes inacceptables de la línia d’evacuació projectada”, escriu el responsable valencià a la directora de Qualitat i Avaluació Ambiental del ministeri, Marta Palenque.

La consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, ha informat de l’escrit enviat, insistint a demanar al ministeri que “recapacite i tinga en compte la gran afecció mediambiental que té aquest macroprojecte, que ja va ser informat desfavorablement fa unes setmanes”. “La veritat és que no sols atempta contra l’avifauna, sinó contra un territori eminentment agrícola, afectant la nostra sobirania alimentària, el paisatge i un procés de despoblació contra el qual també lluita la Generalitat”, ha assenyalat Navarro.

Per part seua, el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha qualificat el projecte d’“animalada” que suposa “declarar la guerra a les comarques de l’interior de Castelló” i ha reclamat la paralització. “És un autèntic escàndol”, ha sentenciat.