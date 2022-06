La Generalitat Valenciana destinarà 25 milions d’euros en ajudes al lloguer per als pròxims dos anys

La vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge de la Generalitat Valenciana canvia els criteris de les ajudes de lloguer. L’executiu autonòmic gestionarà 25 milions d’euros en ajudes, en què prevaldran els col·lectius més vulnerables, i es repartiran de manera progressiva segons criteris de renda.

El titular d’Habitatge, Héctor Illueca, ha indicat que les ajudes es basen en els principis d’“estabilitat, progressivitat i equitat”, per afavorir una duració dels contractes més llarga i estabilitzar les condicions d’habitatge, en un format similar al Bo Jove de lloguer. Illueca ha presentat dimecres la convocatòria per al 2022 i el 2023 de les ajudes, que tindran una aportació de l’executiu central de 9,4 milions d’euros.

El vicepresident segon ha assegurat que aquestes ajudes “reforcen el dret a l’habitatge i milloren la qualitat de vida de les persones que viuen en règim de lloguer”, alhora que “incideixen en una de les despeses que preocupa més moltes famílies i combatent la vulnerabilitat”. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, tres milions de persones dediquen a Espanya més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer i quasi un de cada cinc inquilins en destinen més de la meitat. És més, l’última enquesta sobre les condicions de vida, publicada per l’INE, assenyala que el percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social ha augmentat fins al 26,4% i un 7% estan en situació de mancança material severa.

Canvis en la norma

Una altra de les novetats és que no se subvencionarà el 50% del rebut a tots els sol·licitants per igual, com es feia fins hui. En aquesta convocatòria se subvencionarà la meitat del lloguer a persones o unitats de convivència amb ingressos igual o inferiors a 1 indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem), uns ingressos equivalents a 600 euros mensuals. A mesura que augmenten els ingressos familiars, es reduirà el percentatge bonificat, una dinàmica que, defensa la Generalitat, permet “arribar a més gent abans d’esgotar la línia de pressupost destinada a les ajudes de lloguer”.

Aquesta convocatòria també incorpora una demanda del col·lectiu de persones majors i pensionistes, apunta el titular d’Habitatge. “Tant les persones que viuen soles únicament per prestacions públiques com les persones que viuen acompanyades, però en què tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, se’ls subvencionarà la meitat del lloguer”, ha remarcat.

Es podrà acollir a subvenció el lloguer de l’habitatge o l’habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant i que conste en el contracte d’arrendament. Entre els requisits necessaris està que la suma total de les rendes anuals de les persones convivents siguen iguals o inferiors a 3 vegades l’Iprem. Aquest llindar serà de 4 vegades l’Iprem si es tracta d’una família nombrosa general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l’Iprem quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

A més dels casos anteriors, per a accedir a aquestes ajudes també es tindrà en compte la situació de grups d’especial atenció com són, entre altres, les persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills sempre que no hi haja pensió compensatòria; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictes; afectades per situacions catastròfiques; unitats en què totes les persones estiguen en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions.

Les ajudes es concediran tenint en compte la localitat en què estiga situat l’habitatge i podrà anar des de 420 a 770 euros mensuals per a lloguer i cessió d’habitatge i de 175 a 300 euros per a arrendament o cessió d’habitació. La sol·licitud es pot fer per via telemàtica a través del portal web de la Generalitat Valenciana.