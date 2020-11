La Generalitat Valenciana incompleix l’objectiu de crear un cercador de publicitat institucional aprovat fa més d’un any en un seminari de Govern

La primera versió d’Excel per a Mac va nàixer el 1985. Al llarg dels 35 anys d’existència, els populars fulls de càlcul s’han convertit en un instrument fonamental per a l’estadística i per a la transparència. Les dades que ofereixen les administracions públiques en els seus portals de transparència, que s’han multiplicat en els últims anys amb l’aprovació de lleis estatals i autonòmiques, de poc serveixen si no es proporcionen en formats reutilitzables per a poder netejar, analitzar i reproduir les dades d’accés públic. La immensa majoria de les dades que ofereix el portal GVA Oberta, com el visor pressupostari o les despeses de caixa fixa, estan disponibles en format Excel i inclouen notes metodològiques.

El desglossament de les despeses de publicitat i promoció institucional, un negociat que depén de Presidència, escapa des de fa quatre anys a la reutilització de les dades. GVA Oberta penja les dades en uns quants fitxers de format PDF. El web indica que la informació proporcionada es refereix a “la previsió de despesa efectuada per cadascuna de les conselleries o del sector públic en el moment de la sol·licitud de supervisió prèvia/autorització, i no obeeix al criteri de la despesa efectuada”. A més, també adverteix que qualsevol informació sobre els continguts, les característiques tècniques de la contractació, la inversió i els costos aplicats a cada acció, “és responsabilitat exclusiva de cadascuna de les conselleries o entitats del sector públic”.

El 2019, tal com ha informat aquest diari, la Generalitat Valenciana va disparar els fons injectats als mitjans de comunicació fins a 12 milions d’euros (7,2 l’any anterior). Per quart any consecutiu, la secretaria autonòmica de Promoció Institucional, que aquesta legislatura dirigeix el socialista Alfred Boix, ha fet públics les dades sobre la despesa en publicitat. I per quart any consecutiu, les dades no estan en format reutilitzable ni en el cercador que el Consell va acordar crear en el seminari celebrat a Montanejos entre el 12 i el 14 d’abril de 2019.

Un dels epígrafs del document aprovat en aquell seminari, corresponent a la Conselleria de Transparència, estableix l’objectiu de crear un cercador de publicitat institucional. “La connexió entre l’aplicació de gestió de la promoció institucional i la publicació en el portal de transparència permetrà accedir de manera automatitzada i en formats reutilitzables a la informació sobre la publicitat institucional, que a més estarà sempre actualitzada”, indica el document penjat en GVA Oberta.

El cercador, de moment inexistent, “suposa un model de presentació de la informació completament innovador”. El document amb els objectius del Consell afirma que “en el millor dels casos, altres comunitats autònomes que també han inclòs aquest concepte entre les seues obligacions de transparència (Aragó, Catalunya, Canàries), estan molt lluny d’arribar-hi, pel nivell de detall i versatilitat, a la precisió que aporten els cercadors que es publicaran en el portal de transparència GVA Oberta”.

El cercador està lluny de ser una realitat, a pesar que el projecte estava en una fase avançada després del seminari de Montanejos. Les negociacions entre Presidència, departament que controla la publicitat institucional, i Transparència, de qui depén el portal GVA Oberta, estan “en punt mort”, reconeixen fonts de la conselleria que dirigeix Rosa Pérez Garijo. “Presidència no estava per la faena”, afigen les mateixes fonts. Aquest diari ha intentat, sense èxit, obtindre la versió de Presidència.

Enguany, per primera vegada, els responsables de la despesa en publicitat institucional han contrastat les dades de la seua aplicació interna amb les dades que els proporciona cada conselleria sobre els fons destinats a publicitat i campanyes institucionals, ja que els documents es refereixen a una previsió de despesa i podien no ser exactes del tot.