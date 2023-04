La Generalitat Valenciana inicia la liquidació judicial d’una fundació vinculada a l’exministre Ábalos

La Generalitat Valenciana ha iniciat el procés d’extinció i liquidació de la Fundació Internacional de Suport al Desenvolupament Local i Social (Fiadelso), una ONG vinculada a l’exministre socialista José Luís Ábalos. El Jutjat de Primera Instància número 3 de València va estimar una demanda interposada per l’executiu autonòmic que presideix el també socialista Ximo Puig per no haver publicat els seus comptes des del 2016 i tindre també pendents l’esmena de quatre exercicis anteriors.

L’ONG, la pàgina web de la qual encara està operativa, ha estat històricament vinculada al sector de l’abalisme en el PSPV-PSOE i ha tingut entre els seus vocals l’actual regidor de l’Ajuntament de València Aarón Cano i entre els seus patrons familiars de l’exministre de Transports i Agenda Urbana.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, que dirigeix Gabriela Bravo i de la qual depén el Protectorat de Fundacions de la Generalitat Valenciana, ha publicat la resolució que acorda inscriure la declaració judicial d’extinció i l’obertura d’un procediment de liquidació de Fiadelso. Tot això després de la sentència del 19 de gener passat que va estimar la demanda de la Generalitat Valenciana.

El president de la fundació és Gustavo Casal, que tenia juntament amb Ábalos la propietat de la seu de Fiadelso al carrer de Conchita Piquer de València. L’ONG, segons indica l’ONG, tenia contraparts en diversos municipis de l’Argentina, Bolívia, Colòmbia i el Perú, països en què ha dut a terme projectes de cooperació al desenvolupament.

L’entitat privada sense ànim de lucre, nascuda el 1992, ha rebut quasi cinc milions d’euros en subvencions per als projectes de cooperació a Amèrica Llatina. No obstant això, el Govern autonòmic del PP va ofegar financerament la fundació, especialment durant l’etapa de Rafael Blasco al capdavant del departament de Cooperació.

El PSPV-PSOE va denunciar, des de l’oposició, les irregularitats en la gestió dels fons de cooperació per part de l’exconseller popular, condemnat en diverses sentències per una trama de corrupció.

Després d’uns quants anys d’inacció i no havent presentat els seus comptes des de l’exercici 2016, el Protectorat de Fundacions de la Generalitat Valenciana es va veure obligat a presentar la demanda per a l’extinció judicial de la fundació. Així doncs, el departament que dirigeix Gabriela Bravo ha obert el procediment de liquidació de l’ONG.